L’amore nato nella casa del Grande Fratello Vip tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non ha convinto tutti viste anche le circostanze particolari di cui si è resa protagonista l’attrice durante il reality. Ricordiamo che la lunga permanenza di Rosalinda nella casa di Cinecittà ha portato l’attrice ha resettare completamente la sua vita esterna abbandonando il suo nome d’arte, ma soprattutto lasciando il suo storico fidanzato.

Rosalinda Cannavò vittime di Andrea Zenga e delle…Iene

Usciti dalla casa Rosalinda e Andrea si sono immediatamente ritrovati, hanno cominciato a viversi in modo naturale e spontaneo ma soprattutto hanno scelto anche d’andare a convivere a Milano e questo anche per motivi professionali. Nonostante le tante prove d’amore visibili sui social dove i due appaiono affiatati e innamorati gli ex gieffini sono spesso vittime degli haters che sui social li offendono e attaccano insinuando che il loro non è amore.

Per superare l’eventuale falsità di Rosalinda e dimostrate a tutti che l’ex gieffina è sincera quando si dichiara innamorata, Andrea Zenga l’ha resa vittima di uno scherzo che ha messo in evidenza l’interesse sincero dell’attrice nei suoi confronti. Complici del giovane Zenga niente meno che Le Iene che hanno fatto emergere la gelosia di Rosalinda nei confronti del fidanzato. Un prova d’amore che Rosalinda ha superato in pieno nonostante abbia dovuto affrontare un atteggiamento che non si aspettava dal figlio di Walter Zenga. I due hanno litigato e l’ex gieffina è apparsa molto arrabbiata e allo stesso tempo dispiaciuta.

Rosalinda Cannavò: “Ormai sono abituata a leggere di tutto”

Recentemente Rosalinda Cannavò ha dichiarato in uno sfogo social che ormai non la stupisce più nulla di quello che le dicono. E’ abituata a leggere di tutto, ma soprattutto non si impegna più a convincere i fans che i sentimenti che prova per Andrea sono sinceri: “Ormai mi sono abituata leggere di tutto. Qualsiasi cosa uno fa, c’è sempre un modo per essere attaccati”.

Rosalinda e Andrea si vivono giorno per giorno e i loro account social confermano quanto sono felici e stanno bene insieme. Zenga ha anche rivelato in una recente intervista che non parteciperà a Temptation Island con Rosalinda, i due non hanno nessuna intenzione di porre sotto esame un sentimento nato solo da qualche mese.