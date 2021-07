andrea-zenga:-“non-lo-faccio-da-quando-sono-uscito-dal-gf”.-la-confessione

Andrea Zenga in vacanza in Sicilia ammette: “Non lo faccio da quando sono stato eliminato dal GF Vip”

Felice in vacanza con Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga ha conosciuto la famiglia della fidanzata, ma non è tutto. La coppia infatti sembra fare decisamente sul serio, tanto che l’attrice ha deciso di portare Andrea Zenga al matrimonio della cugina. Insomma, continuano a fare passi avanti i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip che ora, dopo la cerimonia a cui hanno partecipato, inizieranno un tour tra le bellezze della Sicilia. Proprio in queste ore però Andrea Zenga ha mostrato le sue foto in abito da sera, visibile in alto, e ironizzando ha ammesso:

“Non lo faccio da quando sono uscito dal GF. Non mi vestivo così elegante da quando sono stato eliminato con il 7% dal reality”.

L’ex gieffino ha fatto così un salto nel passato, ricordando le prime serate su Canale5.



Andrea Zenga: “Siamo un po’ sproporzionati”. Una foto fa impazzire i fans

Continua a intrattenere i suoi followers con ironia Andrea Zenga. L’ex gieffino ha voluto mostrare una foto, visibile in basso, con un dolce cagnolino, decisamente di piccola taglia, e ha commentato: “Siamo un po’ sproporzionati”. Intanto il fidanzato di Rosalinda Cannavò si sta godendo le meritate vacanze, pronto a gustare le prelibatezze culinarie della Sicilia, meta anche della villeggiatura di Tommaso Zorzi e del compagno.



Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: i nuovi impegni professionali della coppia

Anche se in questi giorni Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si stanno godendo le vacanze estive, per i due ex gieffini si prospetta un periodo ricco dal punto di vista professionale. Andrea Zenga, che ha ricevuto un messaggio choc ieri, è infatti richiestissimo come modello e potrebbe puntare a partecipare a un programma sportivo in autunno. Per quanto riguarda Rosalinda Cannavò non è escluso che possa tornare sul set. In rete si sussurra che l’attrice potrebbe essere protagonista di una nuova fiction nel 2022. Ovviamente di tratta di rumors ancora non confermati, al tempo le risposte.

