andrea-zenga-‘pessimista’.-i-follower-lo-incalzano:-il-motivo

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga, ha confessato alcune cose e si è mostrato pessimista, ecco come mai.

Andrea Zenga è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Entrato a programma in corso, ha saputo conquistare gran parte del pubblico, anche se è non è riuscito ad arrivare in finale. La sua vittoria più grande è stata sicuramente quella di aver conosciuto l’attuale fidanzata Rosalinda Cannavò.

La loro storia d’amore, tra i forti dubbi iniziali da parte della maggior parte delle persone, in realtà sembra proseguire a gonfie vele. Infatti, dalle storie Instagram di entrambi i ragazzi, è possibile vedere che passano gran parte del tempo insieme, anche a livello lavorativo.

Altra grande vittoria ottenuta da Andrea Zenga al Grande Fratello Vip, è stato il riavvicinamento al padre Walter Zenga, campione di calcio e attualmente allenatore. I due, grazie al reality show, si sono riavvicinati dopo anni di silenzi e hanno ricominciato ad avere un rapporto.

Andrea Zenga, ecco la sua confessione e come mai non è soddisfatto.

Andrea Zenga si è confessato attraverso un post su Instagram in cui si è fatto fotografare girato rivolto verso il mare. Ecco le sue parole:

“Guardando quanto sono lontano dal raggiungere i miei sogni e i miei obiettivi”.

Il giovane 27enne attualmente lavora come modello, abbastanza richiesto, e anche come influencer attraverso il suo profilo Instagram. Quindi, a livello lavorativo le cose vanno abbastanza bene. Però comunque è evidente che aspira a fare anche altro nel suo prossimo futuro.

Il fidanzato di Rosalinda Cannavò non ha mai nascosto la sua passione per lo sport. Ormai sfumata la carriera da calciatore a livello professionistico, il giovane ha comunque il sogno di voler lavorare in questo ambito, magari come opinionista di trasmissioni televisive incentrate sullo sport o addirittura come cronista vero e proprio.