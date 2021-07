Andrea Zenga riceve un messaggio choc. Rosalinda Cannavò sbotta: “Cose pesanti”

Rosalinda Cannavò sconvolta: “Cose pesanti”. Il messaggio scioccante

Non ci sta Rosalinda Cannavò e corre ai ripari. L’ex gieffina ha voluto raccontare su Instagram Storie cosa è successo ad Andrea Zenga mostrando parte del testo di una mail ricevuta dal fidanzato in cui una ragazza faceva delle avances molto esplicite. Sconvolta Rosalinda Cannavò ha raccontato:

“Visto che ci sono in giro cose pesanti, almeno ci facciamo quattro risate con questa mail arrivata ad Andrea… io ho voglia tratto da una storia vera”.

Sono state queste le parole dell’attrice che ha cercato di usare l’ironia come risposta alla ragazza che ha mandato una proposta molto esplicita ad Andrea Zenga. Nonostante il tentativo di riderci su, è risultato evidente come la situazione non sia stata per nulla gradita da Rosalinda Cannavò.



Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò in Sicilia: presentazioni ufficiali in famiglia

Stanno trascorrendo alcuni giorni in Sicilia Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. In queste ore il ragazzo ha accompagnato l’attrice a un incontro di lavoro e domani la coppia parteciperà al matrimonio della cugina di Rosalinda Cannavò. l’attrice ha ammesso di essere emozionata per la cerimonia e anche perchè presenterà ufficialmente Andrea Zenga a tutta la sua famiglia. Insomma gli ex gieffini stanno facendo sul serio, spazzando via definitivamente ogni dubbio sulla sincerità del loro rapporto. Proprio ieri Rosalinda ha fatto un chiarimento su Dayane Mello, mentre Andrea Zenga si è sfogato duramente dopo mesi di critiche.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: breve vacanza in Sicilia per la coppia

Dopo il matrimonio della cugina e le presentazioni ufficiali in famiglia, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si staccheranno dai parenti per godersi finalmente le meritate vacanze. “Facciamo una mini vacanza che durerà poco però cercherò di far vedere un po’ la Sicilia ad Andrea” ha raccontato Rosalinda Cannavò che ha svelato come in realtà il tour gastronomico tra le prelibatezze dell’isola ha preso già il via.

L’articolo Andrea Zenga riceve un messaggio choc. Rosalinda Cannavò sbotta: “Cose pesanti” sembra essere il primo su LaNostraTv.