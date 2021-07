Andrea Zenga risponde alle critiche: “Quando vedo così tanta cattiveria sorrido”

Andrea Zenga dopo essere stato criticato: “Quando vedo così tanta cattiveria mi viene da sorridere”

Andrea Zenga uno degli ex protagonisti più chiacchierati della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha concesso un’intervista al sito Fab. L’ex gieffino per la precisione ha avuto la possibilità di ripondere a tutti gli utenti della rete che continuano a prendere di mira lui e la sua fidanzata Rosalinda Cannavò, che ha conosciuto nella casa di Cinecittà.

Dopo aver letto una serie di critiche, Andrea ha affermato:

“Quando vedo così tanta cattiveria mi viene anche da sorridere, perchè penso si ci impegni tanto a scrivere insulti”.



Andrea Zenga difende la sua fidanzata Rosalinda Cannavò: “Se insulti la mia donna insulti anche me”

Andrea Zenga che si è fatto conoscere meglio dal pubblico partecipando anche al GF Vip 5, continua a essere molto seguito sui social. L’ex concorrente del noto reality show purtroppo spesso si ritrova a leggere offese da parte dei leoni da tastiera. Il 27enne oggi martedì 20 luglio 2021 ha risposto alle critiche dei suoi haters sul sito Fab.

Per iniziare l’ex gieffino ha difeso la sua fidanzata Rosalinda Cannavò, da chi continua a offenderla per il suo fisico:

“Questi sono i commenti un po’ più brutti, in generale la trovo una cosa proprio cattiva. A me piace come si veste. Se insulti la mia donna insulti anche me. Rosalinda è una delle donne più belle che abbia mai visto struccata”.

Andrea Zenga sottolinea: “Lavoravo prima di partecipare al Grande Fratello Vip”

Successivamente Andrea Zenga ha replicato anche a uno dei tanti utenti della rete che gli ha consigliato di coprirsi la testa perchè tra poco diventerà calvo come i suoi familiari: “Mi auguro che chi l’ha scritto abbia una folta chioma che possa parlare. Quando diventerò pelato perchè purtroppo è di genetica sarò fiero di far parte di questa famiglia di pelati. Non lo vedo come un insulto”.

A chi ha sostenuto che la sua storia d’amore con Rosalinda Cannavò sia programmata e di essere fidanzato con una falsa, invece l’ex gieffino ha risposto: “Non capisco quale storia intenda. Di questi commenti non è il primo che leggo e sicuramente sono grande e vaccinato per poter scegliere benissimo con chi stare”.

Infine Andrea che nelle scorse ore ha fatto i conti con un imprevisto, si è difeso anche da chi ha detto che lui e Rosalinda hanno girato tanti programmi perchè i soldi fanno comodo senza lavorare: “Io lavoro come lavoravo prima di partecipare al Grande Fratello Vip”.

