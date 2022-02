andrea-zenga-rompe-il-silenzio:-“l’anello-a-rosalinda?-non-era-una-proposta!”

Andrea Zenga sull’anello regalato a Rosalinda Cannavò chiarisce: “Non era una proposta”

Di recente una delle coppie nate al GF Vip ha catturato l’attenzione del gossip. Si tratta di Andrea Zenga che ha stupito per aver regalato alla sua amata Rosalinda Cannavò un bellissimo anello. Non sono mancate supposizioni da parte dei numerosi fan dei due ex gieffini, visto che c’è chi ha pensato che le nozze potrebbero essere vicine. A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato Andrea, in un’intervista concessa ai microfoni di RTL 102.5 News e nel programma Trends & Celebrities, visto che quando gli è stato chiesto se ha chiesto la mano alla sua fidanzata ha sottolineato: “Non è un anello da proposta, so che va fatto con un solitario”.



Rosalinda Cannavò, il fidanzato Andrea Zenga sulle critiche ammette: “All’inizio non è stato semplice”

Andrea Zenga ancora al centro del gossip per la storia d’amore con Rosalinda Cannavò sbocciata durante la loro partecipazione al GF Vip, in occasione del loro anniversario nel giorno di San Valentino ha reso felicissima la sua amata dandole un anello. A RTL 102.5 News, l’ex gieffino non poteva non parlare della sua relazione con l’attrice siciliana. Per cominciare Andrea si è espresso sull’esperienza vissuta nel reality show condotto da Alfonso Signorini, spiegando nel dettaglio cosa è cambiato tra lui e Rosalinda rispetto a quando si vivevano sotto i riflettori delle telecamere: “Si chiama reality perchè rappresenta la realtà, io sono stato fortunato. Per me è più facile viverla fuori che dentro. Lì sei ripreso. La cosa positiva è che lì conosci già le sfaccettature di una persona. Fuori ci sono più problemi della vita quotidiana”.

Riguardo alla critiche che hanno ricevuto lui e Rosalinda dopo il GF Vip, Andrea invece ha dichiarato:

“All’inizio non è stato semplice, è giusto ricevere critiche ma noi eravamo sereni perchè sappiamo quello che proviamo l’uno per l’altra. Ci siamo sempre vissuti come una coppia normale”.

Andrea Zenga sul triangolo Alex-Delia-Soleil al Grande Fratello Vip: “Ha stufato”

Successivamente Andrea Zenga ha detto la sua sull’attuale edizione del GF Vip, non appena il giornalista e conduttore radiofonico Francesco Fredella in merito agli ottimi ascolti del reality gli ha chiesto: “Secondo te il merito è di Alex Belli?”. La risposta del fidanzato di Rosalinda Cannavò che di recente non ha nascosto la sua evidente emozione è stata: “E’ vero, Alex non ha tutti i torti, ogni puntata si parla due ore di quello”. Sul triangolo composto da Alex, Delia Duran e Soleil Sorge, però l’ex gieffino ha sottolineato: “Non mi piace, ha anche un po’ stufato, però lo seguo come una fiction”. Andrea inoltre ha fatto sapere quali sono i concorenti che gli piacciono: “Mi piaceva tanto Aldo Montano, di quelli che sono rimasti, Jessica la trovo una ragazza sempre a modo e anche Barù mi piace”.

L’articolo Andrea Zenga rompe il silenzio: “L’anello a Rosalinda? Non era una proposta!” sembra essere il primo su LaNostraTv.