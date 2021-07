Andrea Zenga spaventa Rosalinda Cannavò: “Vicino ad un’altra donna” . La gag

Andrea Zenga, la gag con Rosalinda Cannavò: “Vicino ad un’altra donna”

La storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò prosegue a gonfie vele. I due, più innamorati che mai, si stanno godendo qualche giorno di vacanza, la prima estiva chiaramente dopo l’inizio della loro storia. I due giovani sembrano essere molto felici, a giudicare anche dall’ultima gag fatta nascere da Andrea Zenga. Il figlio d’arte ha infatti postato uno scatto simpatico in cui viene ritratto con una birra in mano, definita ironicamente “Un’altra donna”. Allarme subito scattato per Rosalinda Cannavò, che ha dimostrato con grande intelligenza di stare al gioco lanciato dal fidanzato.

Andrea Zenga vicino ad un’altra donna!!… l’altra donna

ha scritto sul proprio account Instagram il modello, ponendo la frase come didascalia di una foto in cui viene immortalato con una birra in mano. E Rosalinda Cannavò commenta in maniera scherzosa: “Bionda giusto?”

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, arriva il messaggio di una ex compagna al Gf Vip: “Vi voglio bene”

La storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sta attirando sempre più consensi dopo qualche dubbio iniziale. Smentite dunque le ipotesi di “storia montata a tavolino”, i due stanno proseguendo come meglio non potrebbero la loro relazione. Patrizia De Blanck, che ha vissuto l’avventura al Grande Fratello Vip nella stessa edizione degli Zengavò, ha mandato un messaggio carico di affetto alla coppia, commentando il simpatico post pubblicato da Andrea Zenga: “Ti voglio bene, sei stupendo. Un bacio” – ha scritto la contessa su Instagram – .

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, i fan dalla loro parte: “La gente parla e non sa quello che dice”

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, vittime di un piccolo imprevisto nelle scorse ore, hanno ormai fatto breccia anche nel cuore dei loro fan, come dimostra un commento via Instagram di approvazione per la coppia: “La gente parla e non sa quello che dice”.

