andrea-zenga-spiazza-tutti-con-una-foto.-stefania-orlando-reagisce:-“che-falso”

Andrea Zenga, strano commento a una foto: “La mia falsezza”. L’ammissione inaspettata

Ha usato l’ironia su Instagram Andrea Zenga. L’ex gieffino, impegnato sentimentalmente da più di cinque mesi con Rosalinda Cannavò, ha postato una sua foto al mare facendo credere ai followers di essere beatamente a riposo su una spiaggia. Andrea Zenga non ha voluto mentire però ai suoi fans e a commento dello scatto ha scritto:

“Ma la mia falsezza nel pubblicare una foto al mare mentre sono in un centro commerciale a Milano? Parliamone”.

Una battuta quella dell’ex gieffino che ha fatto sorridere tutti e in particolare la fidanzata Rosalinda Cannavò che ha commentato così il post: “Diritti per la fotografa?”. A replicare però è stata anche Stefania Orlando che è stata allo scherzo e ha rincarato la dose.



Stefania Orlando senza freni: “Che falsezza”. Il commento alla foto di Andrea Zenga

Non si è tenuta Stefania Orlando, che ieri di ritorno dalle vacanze ha fatto una confessione sulla mancata privacy, e ha voluto rispondere all’ultimo post su Instagram di Andrea Zenga. Scherzando l’ex gieffina ha scritto: “Che falsezza si”. Insomma, terminata l’esperienza nel reality di Canale5 gli ex gieffini continuano ad essere uniti e lanciarsi simpatici botta e risposta sui social. Anche se l’esperienza al Grande Fratello Vip, oltre ad accrescere la popolarità, ha portato anche una valanga di critiche per i suoi protagonisti e all’ultima Rosalinda Cannavò ha risposto con un gestaccio.

Andrea Zenga chiede aiuto sui social: “Stasera mi serve un vostro consiglio”

Terminato il Grande Fratello Vip Andrea Zenga ha instaurato un rapporto confidenziale con i suoi followers, tanto da chiedere consiglio. Ieri sera infatti il fidanzato di Rosalinda Cannavò ha chiesto su Instagram Stories: “Stasera mi serve il vostro consiglio: stiamo cercando un film carino su Netflix”. Subito dopo il modello ha mostrato la serata trascorsa sul divano con un bel film in compagnia della fidanzata.

