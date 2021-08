Andrea Zenga, stoccata a Rosalinda Cannavò: “Devi cambiare e migliorare”

Rosalinda Cannavò ripresa da Andrea Zenga: “Devi cambiare, sei troppo testarda”

Piccole scaramucce per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La coppia ha dato il via a un simpatico siparietto su Instagram Stories, mostrando una disputa sul colore di un paio di pantaloni. È bastato così poco per portare Andrea Zenga a fare una critica, seppur leggera, alla compagna, conosciuta all’interno del Grande Fratello Vip. A svelare di essere stata criticata da Andrea Zenga è stata Rosalinda Cannavò che ha raccontato ai suoi followers cosa le ha detto il compagno:

“Devi cambiare un pochino devi migliorare perchè sei troppo testarda”.

Questo il consiglio di Andrea Zenga per la fidanzata che si sarebbe impuntata sul colore di un pantalone azzurro che per molti fans, compreso Zenga, era invece lilla.



Rosalinda Cannavò beffa Andrea Zenga ed esulta sui social: “Avevo ragione”

Con una determinazione invidiabile, Rosalinda Cannavò, che ha fatto una considerazione sull’anoressia ieri, è voluta andare in fondo alla faccenda e ha controllato sull’etichetta del pantalone per constatare che aveva ragione lei e il capo di abbigliamento era di colore celeste pastello. “Amore mi devi dire avevi ragione! Avevo ragione stavolta!”. Andrea Zenga non ha voluto dare soddisfazione alla fidanzata e ha continuato a ribadire che il pantalone per lui era lilla. Un simpatico botta e risposta quello dei due ex gieffini che continuano ad essere però inseparabili.

Rosalinda Cannavò annuncia: “Non manca molto”. Presto un nuovo viaggio con Andrea Zenga

In questi giorni Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga continuano a stare a Milano. L’ex gieffina ha mostrato il cielo uggioso della città lombarda, raccontando che con un clima del genere l’unica cosa da fare è coccolarsi andando al cinema. Rosalinda Cannavò ha anticipato però che presto partirà per una nuova vacanza, probabilmente con il fidanzato Andrea Zenga. Su Instagram infatti ha ammesso: “Non manca molto”, riferendosi proprio a un nuovo viaggio.

L’articolo Andrea Zenga, stoccata a Rosalinda Cannavò: “Devi cambiare e migliorare” sembra essere il primo su LaNostraTv.