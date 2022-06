andreas-muller-smentisce-la-crisi-con-veronica-peparini:-“sono-fiero-di…”

Il fidanzato di Veronica Peparini più felice che mai: “Fiero della mia relazione”

Fino a qualche settimana fa i fan dell’ormai storica coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller tremavano alle ultime notizie sul loro conto. Infatti tra i due sembrava esserci una crisi dovuta però, più che altro, ad un periodo difficile che Andreas Muller stava vivendo in prima persona a causa di un’imminente operazione al ginocchio. La maestra di Amici gli è sempre rimasta accanto dimostrando a tutti gli scettici di questa storia quanto il loro amore fosse vero. E finalmente nelle ultime ore è arrivata la notizia che tutti i seguaci della coppia aspettavano: tra i due le cose procedono più che bene. A dirlo è stato proprio Andreas su Instagram, in occasione del suo compleanno, sotto una foto che lo ritrae con Veronica (visibile in apertura).

“Ti amo Vero. Sono così fiero della mia relazione con te”

ha scritto il ballerino.

I nuovi progetti di Andreas Muller: “Sono riuscito a fare più di quanto mi aspettassi”

Sembra ormai lontano quel brutto periodo vissuto dall’ex allievo di Amici, poi ballerino professionista, e compagno di vita di Veronica Peparini. Il ballerino nel lungo post su Instagram ha dedicato dolci parole, oltre alla fidanzata, anche agli amici e alla sua famiglia. Non sono mancate piccole frecciatine verso “messaggi in meno di gente di passaggio” e altri invece di chi c’è sempre stato. Poi una lunga riflessione sul capitolo lavoro che tanto affliggeva Andreas nei mesi scorsi a causa del ginocchio.

“Sono riuscito a fare più di quanto mi aspettassi”

scrive Muller. Tra le novità c’è il concerto di Aka7even con la prima data del tour proprio a Roma.

Veronica Peparini e il fidanzato torneranno ad Amici?

Se sul versante sentimentale tutto va alla grande anche sul lavoro la coppia vive un momento sereno. I fan però si chiedono cosa ne sarà del loro posto ad Amici. Per quanto riguarda Andreas Muller, dopo aver lavorato come ballerino professionista per anni si è poi preso una pausa di un anno per poi tornare all’inizio di Amici 21 fino al Serale. Nell’ultima fase del programma è stato invece assente. Capitolo diverso invece per Veronica che, dopo la discussione con la Celentano, non si sa ancora se tornerà nella scuola o meno.

L’articolo Andreas Muller smentisce la crisi con Veronica Peparini: “Sono fiero di…” sembra essere il primo su LaNostraTv.