Andrew Garfield dice che non sarà in Spider-Man: No Way Home

L’attore, che aveva interpretato l’Uomo ragno nei due Amazing Spider-Man, ha smentito le voci su un suo coinvolgimento nel prossimo film che dovrebbe basarsi sul multiverso. Ma quanto siamo disposti a credere alle sue dichiarazioni?

Il dubbio in questi casi è sempre: ci è o ci fa? Andrew Garfield, il giovane attore recentemente protagonista del nuovo film di Gia Coppola, Mainstream, nelle ultime or ha smentito la sua partecipazione in Spider-Man: No Way Home, in uscita il prossimo dicembre. Il fatto è significativo poiché i rumor sempre più insistenti degli ultimi mesi immaginavano la trama del nuovo film Marvel basata su un multiverso che facesse incontrare diverse incarnazioni dell’Uomo ragno. Quindi, non solo il supereroe titolare del momento, interpretato da Tom Holland, ma anche le rappresentazioni filmiche precedenti, ovvero quelle interpretate da Tobey Maguire e dallo stesso Garfield, che ha indossato il costume rosso-blu nelle due pellicole di The Amazing Spider-Man, uscite nel 2012 e nel 2014.

“Non posso parlare per nessun altro se non per me stesso. È possibile anche che stiano lavorando a qualcosa”, ha dichiarato l’attore durante un’intervista all’interno del podcast di Mtv Happy Sad Confused. “Ma io non ho ricevuto nessuna chiamata”. Ritornando alla domanda iniziale, le ipotesi sono due: o Garfield non è proprio stato contattato per questo nuovo progetto oppure è costretto a livello contrattuale a negare qualsiasi tipo di coinvolgimento per aumentare l’hype sulla pellicola. Il tono delle sue risposte, a ogni modo, fa trasparire una certa franchezza (anche se stiamo parlando sempre di una persona che recita per lavoro): “Vedo spesso che Spider-Man è un argomento di tendenza e le persone quasi impazziscono. Ma a volte vorrei dire a tutti: ‘Ragazzi, vi consiglio di darvi una calmata’”.

Andrew Garfield is ready to talk about those rumors about his return as Spider-Man. You might be surprised to see what he has to say. Watch the full interview on the brand new #happysadconfused patreon! https://t.co/e84Wokl1SQ pic.twitter.com/Civpe3Am5p — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) May 4, 2021

Sono in molti, però, a non voler rinunciare all’idea di una reunion dei vari Spider-Man. Tutti gli indizi, d’altronde, vanno in quella direzione: non solo è ufficiale che due dei villain storici della saga, ovvero il Doctor Octopus di Alfred Molina, comparso nei film diretti da Sam Raimi, ed Electro di Jaime Foxx, proveniente invece da Amazing Spider-Man 2, faranno parte nel cast; ma sul set è stato avvistato anche William Spencer, ovvero la controfigura ufficiale dello stesso Garfield. Sappiamo quanto la Marvel sia molto attenta quando si tratta di spoiler e anticipazioni, e Garfield potrebbe dar loro una grande mano smentendo qualsiasi tipo di illazione. Nel frattempo la curiosità cresce e le risposte arriveranno probabilmente solo quando No Way Home arriverà al cinema il 17 dicembre.