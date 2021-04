android-12,-in-arrivo-funzione-“extra-dim”-per-aiutare-i-tuoi-occhi-di-notte

Siete andati a letto da un po’ ma ancora non dormite quando ecco che vi arriva una notifica sulla smartphone, vi voltate, lo accendete e… restate abbagliati. Quante volte vi è capitata una situazione del genere? E questo nonostante l’utilizzo della modalità scura per l’interfaccia Android. Ebbene però nella versione 12 potrebbe arrivare una nuova e interessante funzione “Extra dim”. Al momento non se ne sa molto, ma presumibilmente farà in modo che lo schermo del telefono sia in grado di diventare particolarmente scuro, pur mantenendo leggibilità, così da evitare finalmente di restare abbagliati in piena notte.

Non tutti gli smartphone sono identici, il che significa che anche all’impostazione minima alcuni potrebbero risultare ancora piuttosto luminosi. Questa nuova funzione sembra andare oltre le limitazioni precedenti, anche se in questo momento non possiamo verificare quanto sia efficace su diversi modelli di telefoni Android.

android, mobile, apps

Questa funzione è stata individuata nell’anteprima per sviluppatori di Android 12 ed è quindi prevediamo facilmente prevedibile che una versione beta sia distribuita nel prossimo mese o giù di lì. Il rilascio completo dovrebbe avvenire poi entro la fine dell’anno. Attualmente, la funzione extra dim non può ancora essere attivata automaticamente ma c’è ovviamente speranza che questa funzionalità possa vedere la luce nella versione ufficiale di Android 12.