Anel Viário Sul registra cinco acidentes na manhã desta quinta-feira (9) em Ribeirão Preto, SP

Dois engavetamentos e três colisões traseiras foram registrados ao longo de um percurso de oito quilômetros, segundo concessionária que administra o trecho. Um dos cinco acidentes no Anel Viário Sul em Ribeirão Preto, SP, nesta quinta-feira (9)

Cinco acidentes foram registrados no início da manhã desta quinta-feira (9) ao longo de um percurso de oito quilômetros da Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira (Anel Viário Sul) em Ribeirão Preto (SP).

Segundo a concessionária Entrevias, que administra o trecho, as três colisões traseiras e os dois engavetamentos ocorreram no início da manhã, quando o tráfego é intenso.

Onde ocorreram os acidentes

km 311: engavetamento com três carros;

km 312: colisão traseira com dois carros;

km 315: engavetamento com quatro carros e um caminhão;

km 317: colisão traseira com dois carros;

km 318: colisão traseira com dois carros.

Apesar da quantidade de colisões, nenhum motorista ou ocupante ficou ferido. O trânsito, porém, ficou lento nos trechos.

O limite de velocidade no trecho é 90 km/h e há radares espalhados.

Segundo a concessionária, acidentes deste tipo acontecem devido à falta de distanciamento seguro do veículo da frente e à velocidade incompatível com o tráfego do momento.

Ainda de acordo com a concessionária, o Anel Viário Sul é sinalizado, inclusive com painéis de mensagens que alertam sobre a necessidade de manter a distância do veículo da frente.

