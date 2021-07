Il padre di Angela da Mondello, Isidoro Chianello, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Palermo. Cosa ha detto la figlia su Instagram.

Lo scorso anno, grazie all’attenzione riservatale da Barbara D’Urso e Pomeriggio 5, Angela da Mondello è diventata una specie di celebrità. La donna è divenuta nota a tutta Italia quando è stata raggiunta da una delle inviate di Pomeriggio 5 mentre si trovava in spiaggia insieme ai figli. La giornalista le ha chiesto se non si spaventasse di poter prendere il Covid o di poterlo contagiare a qualcuno e questa con una reazione furibonda rispose: “Nun ci n’è Covid“.

La frase è diventata un meme, quindi virale sul web. La D’Urso ha sfruttato la notorietà dell’accaduto per intervistare nuovamente Angela e chiederle se davvero credesse che non esisteva la pandemia. La donna ha ritrattato, chiesto scusa e nelle settimane successive ha cercato di sfruttare l’ottenuta notorietà sia sul web che in tv (ha persino fatto una “Hit” estiva sulla sua frase tormentone). Come qualsiasi fenomeno estemporaneo, con il passare del tempo anche Angela da Mondello è tornata nell’anonimato.

Leggi anche ->Tommaso Stanzani pubblica questa foto, spunta il commento del fidanzato Zorzi: cosa ha scritto

Indagato il padre di Angela da Mondello: “Se ha sbagliato pagherà”

Nei mesi scorsi si è tornati a parlare di Angela solo quando la donna ha accusato pubblicamente Barbara D’Urso di averle rovinato la vita. Nel video in questione Angela si rivolgeva direttamente alla conduttrice di Canale 5 e le diceva: “Barbara, forse ti arriverà questo messaggio, hai rovinato 8 mesi della mia vita. Perché io ero felice, ero tranquilla. Sì, non siamo persone ricche, ma siamo umili e con il cuore, il nostro è un cuore, il tuo no”. La donna l’accusava di averle negato il diritto di parola nelle sue trasmissioni e di averla sfruttata solamente per fare audience.

Si è tornati a parlare di lei in questi giorni per via di una notizia di cronaca che riguarda il padre. L’uomo, Isidoro Chianello, figura nel registro degli indagati della Procura di Palermo nell’indagine sui “furbetti del cartellino“. La Guardia di Finanza in tre mesi di registrazioni ha beccato 28 tra dipendenti del Comune di Palermo e partecipate in servizio ai cantieri culturali alla Zisa che si facevano timbrare il cartellino mentre erano assenti o che uscivano in orario d’ufficio per fare la spesa o andare a fare attività fisica con la complicità dei colleghi.

Leggi anche ->Romina Power capelli cortissimi e frangetta: eccola come non l’avete mai vista

In questi tre mesi gli indagati si sarebbero attribuiti 2500 ore di servizio lavorativo mai svolto. Chiamata in causa sulle accuse che gravano sul padre, Angela da Mondello ha voluto rispondere una volta per tutte su Instagram dicendo: “Quello che ha commesso mio padre, se fosse vero, non so nulla. Se deve pagare con la giustizia, pagherà, risponderà nelle sedi opportune. Non facciamo di un’erba tutto un fascio”.