angela-melillo,-dopo-l’isola-dei-famosi-va-in-vacanza-e-scrive-un-post-…

Angela Melillo è reduce da un grande successo arrivato in seguito alla partecipazione all’ultima edizione dell’Isola dei famosi. Per lei sono state settimane molto dure, ma sembra che questa esperienza all’interno del reality sia stata per lei molto importante. Adesso l’ex naufraga si sta godendo qualche giorno di relax ma non ha perso occasione per parlare con i suoi più fedeli follower e fan. Sembrerebbe infatti che nelle scorse ore la nota showgirl ed ex vincitrice del programma La talpa abbia fatto un annuncio sui social network. Ma cosa ha dichiarato l’ex naufraga?

Angela Melillo, meritate vacanze dopo l’Isola dei famosi

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembrerebbe che in questi giorni l’ex naufraga Angela Melillo abbia deciso di trascorrere qualche giorno di meritato relax dopo la partecipazione all’Isola dei famosi. Nonostante sia stata per lei un’esperienza davvero molto significativa ed anche importante, sicuramente è stata anche piuttosto stressante sotto tanti punti di vista. Per questo motivo, non appena possibile Angela è riuscita ad organizzare qualche giorno di vacanza ma non ha voluto perdere comunque i contatti con i suoi più fedeli fan.

L’annuncio sui social dell’ex naufraga

Nelle scorse ore infatti l’ex naufraga ha fatto un annuncio sul suo profilo social, condividendo con i suoi più fedeli fan questi giorni di vacanza. “Dopo tanto sole, sole e sole ho scoperto un posto magico, bellissimo, pieno di verde”. Questo nello specifico le parole dichiarate da Angela Melillo nel corso di una diretta Instagram. Insomma, sembrerebbe che la Melillo nonostante si stia godendo qualche giorno di meritato relax, non abbia comunque voluto perdere i contatti con i suoi follower. Proprio nel giorno di San Pietro e Paolo la Melillo ha voluto ricordare questa festività ed ha pubblicato un post sul suo account Instagram. La showgirl avrebbe voluto ricordare ai suoi più fedeli follower, quanto sia importante trascorrere le festività insieme agli affetti più cari. “Le feste sono fatte per essere trascorse in famiglia. Buon San Pietro e Paolo a tutti”. Queste ancora le parole dichiarate dalla Melillo.

Il messaggio al suo compagno d’avventura Matteo Diamante

Ancora nei giorni scorsi quest’ultima pare che abbia anche parlato, sempre attraverso Instagram della sua avventura all’ Isola dei famosi. Nell’occasione attraverso una diretta Instagram pare avesse parlato del suo compagno d’avventura ovvero Awed che poi è stato anche il vincitore del reality. Infine, sempre nei giorni scorsi pare che la showgirl abbia voluto anche mandare un messaggio al suo compagno d’avventura ovvero Matteo Diamante.