angela-melillo,-l’ex-naufraga-diretta-“io-suora?-non-ho-…”

Angela Melillo la conosciamo tutti per essere una delle protagoniste di questa ultima edizione dell’Isola dei famosi 2021. Sembrerebbe che in questi ultimi mesi durante la sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi, la ballerina sia stata più volte criticata perlopiù per il suo modo di fare così troppo pacato. Per questo motivo, è stata anche chiamata suor Angela.

Angela Melillo, l’ex naufraga parla della sua esperienza all’Isola

Nel corso delle puntate andate in onda in questi mesi, pare che In diverse occasioni l’opinionista Tommaso Zorzi le avesse dato come dei consigli ovvero quello di esporsi maggiormente all’interno del programma. Adesso, una volta conclusa questa esperienza all’interno del programma Angela è stata intervistata a RTL 102.5 news e sembra che abbia voluto finalmente dire la sua sulle critiche ricevute in questi mesi. “Meglio suora che str***a!”. Questo nello specifico quanto raccontato dalla nota ballerina, la quale ha ammesso di essere stata comunque piuttosto diretta con tutti i partecipanti al reality e soprattutto di non aver nessuna situazione pendente con altri concorrenti.

La ballerina soprannominata “Suor Angela”, risponde alle provocazioni

La Melillo aggiunge di non sapere i motivi per cui sia stata giudicata troppo buona. Ad ogni modo, sembra che l’ex naufraga abbia detto di non aver assolutamente alcun rimpianto e di aver sicuramente vissuto le critiche semplicemente con tanta tranquillità. Ed ancora, la ballerina ha voluto dire semplicemente di essere stata se stessa durante il reality e di non aver assolutamente interpretato alcun tipo di ruolo o di personaggio. “Non ho interpretato un ruolo”, ha aggiunto ancora Angela Melillo.

La confessione sull’Isola dei famosi

Sembra che ad un certo punto durante l’intervista la ballerina abbia voluto fare delle confessioni ancora sull’Isola dei famosi. Durante tutto il percorso sembra che la ballerina abbia sentito tanto la mancanza della figlia Mia e del compagno Cesare San Mauro, tanto da rifiutare poi la possibilità di continuare la sua avventura su Cayo cochinos. Poi Angela ha voluto anche lanciare una notizia molto importante che riguarda la sua famiglia. Sembrerebbe che con il suo compagno abbiano deciso di convolare a nozze e di conseguenza la loro relazione potrebbe ben presto concretizzarsi. Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di RTL 102.5 news la ballerina avrebbe così detto “Abbiamo un progetto in comune. La nostra idea è quella di unirci in matrimonio”.