angela-melillo-provata-dall’isola:-promessa-al-compagno,-scelta-tv-drastica

Tempo di bilanci e riflessioni per Angela Melillo, che in una corposa intervista rilasciata a SuperGuidaTv ha tirato le somme della sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2021 oltre a commentare le trame che si sono dipanate lungo tutto il programma. La showgirl romana classe 1967 ha affrontato svariati argomenti, parlando di diversi suoi compagni d’avventura. Un’avventura tosta, anzi tostissima che l’ha spinta a dire basta ai reality show. Da ora in poi non prenderà più in considerazione altre partecipazioni in simili format. Lo ha promesso anche alla figlia e al suo compagno.

“Mi dedicherò ad altro – ha spiegato -. Se poi nei reality mi vorranno chiamare come opinionista valuterò. Al momento, mi piacerebbe fare uno show televisivo importante. Vorrei però continuare anche a fare teatro. In questi anni oltre ad essere stata una palestra importante mi ha arricchito molto.

Come tutti quelli che hanno vissuto L’Isola, ha raccontato che il nemico principale è la fame. Farsi bastare 25g di riso per pranzo e 25g per cena, non è per nulla semplice. C’è un altro fattore che porta il gioco ad essere durissimo: il tempo che “sull’Isola non passava mai soprattutto di notte quando bisognava fare attenzione al fuoco per evitare che si spegnesse”. La Melillo a questo punto ha ammesso che non sa se rifarebbe una simile esperienza.

Isola dei Famosi, Angela Melillo parla del trionfo di Awed e lo paragona a quello di Zorzi al GF Vip

Capitolo vincitore: alla fine ha trionfato Awed. “Gli ho sempre teso la mano anche quando dopo l’eliminazione di Vera è rimasto solo“, ha ricordato Angela che ha poi aggiunto che lui e Valentina sono due persone che porterà nel cuore. “Awed – ha detto – rappresenta l’avanguardia considerando il suo approccio ai social mentre Valentina proviene dalla televisione. Con Awed ho sempre avuto confidenza tanto che in molte occasioni lui si è aperto con me pensando di essere un ragazzo non vincente.

Quindi ha rimarcato che al giovane ha sempre detto che non doveva assomigliare a nessuno ma che doveva essere sé stesso. “La vittoria di Tommaso al Grande Fratello Vip e di Awed all’Isola dei Famosi è la dimostrazione che se i giovani credono nei sogni e si rimboccano le maniche possono conquistare traguardi importanti”.

Angela Melillo: le considerazioni su Myrea, Vera Gemma e Tommaso Zorzi

Quando le è stato chiesto chi ha saputo fare meglio le proprie strategie, ha risposto che ognuno ha fatto le sue “anche Awed ha saputo giocare bene ma lo ha fatto in modo pulito senza fare strategie cattive”. Di altro tono le esternazioni rilasciate su Myrea Stabile. Secondo Angela, che all’inizio ha stretto un bel legame con la donna, non c’è stata sincerità. Il che ha portato ad un deterioramento dei rapporti. “Andava a fare la spia – ha affermato – e io non amo molto questo tipo di persone. Penso che il rischio di un fraintendimento sia sempre dietro l’angolo. Io le avevo consigliato molte volte di accertarsi di ciò che veniva detto. Anche gli altri naufraghi erano d’accordo con me”.

Non sono mancate scintille anche con Vera Gemma. Rispetto ad Angela è un carattere completamente opposto. “Lei ha un altro modo di esporsi e basare il suo essere personaggio. Siamo diverse. Io non ho mai giudicato il suo comportamento ma a volte ho ricevuto degli attacchi gratuiti anche forse per fare rumore”, ha spiegato la Melillo. Quindi ha aggiunto che lei preferisce prendere posizioni senza alzare i toni. Inoltre ha ricordato che nel reality le è stato detto che non si è sporcata. “Ma io credo che in un reality bisogna andare mostrandosi per quello che si è”, ha sottolineato.

Nel corso del programma c’è stato anche uno scontro con Tommaso Zorzi. “L’ho visto in puntata e gli ho detto che dal vivo è molto più dolce di quello che appare”, ha concluso Angela.