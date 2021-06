angela-melillo-senza-mezzi-termini-“la-vittorie-di-tommaso-zorzi-al-grande-fratello-e-di-awed-all’isola-dei-famosi-sono-la-dimostrazione-che-…-“

L’Isola dei Famosi si è conclusa ormai da diversi giorni, eppure si continua ancora a parlare del reality e soprattutto di alcuni ex naufraghi che sono stati protagonisti. In queste ultime ore, infatti, sembra che a parlare sia stata Angela Melillo la quale si è detta piuttosto soddisfatta della sua esperienza all’interno dell’edizione 2020/2021 dell’Isola dei famosi. Sicuramente non è un reality facile da portare avanti, perché la fame e la lontananza da casa, mettono seriamente a dura prova i concorrenti. Quasi tutti i partecipanti a questo reality, negli anni, hanno dichiarato le medesime cose, ovvero che la fame è stata la cosa più dura da superare. Eppure Angela Melillo è riuscita a portare avanti egregiamente questa esperienza ed a distanza di alcune settimane ha voluto dire la sua al riguardo.

L’Isola dei famosi, Angela Melillo parla della sua esperienza

Nello specifico, questa edizione dell’Isola dei Famosi 2020-2021 si è conclusa con la vittoria di Awed un giovane di origini campane piuttosto famoso sul web. Il giovane che pare avesse già un grande seguito ed anche un grande numero di seguaci, sembra che nel corso di questa esperienza all’interno del reality abbia avuto modo di poter aumentare la cerchia dei suoi follower. A parlare di lui è stata la stessa Angela Melillo nel corso di una intervista che ha rilasciato al settimanale Voi.

L’attrice parla di Awed e Tommaso Zorzi

L’attrice avrebbe in qualche modo citato anche Tommaso Zorzi, parlando delle similitudini avvenute tra il Grande Fratello vip e L’Isola dei Famosi nella stessa edizione. “Le vittorie di Tommaso Zorzi al Grande Fratello e di Awed a L’Isola dei Famosi sono la dimostrazione che se i giovani credono nei sogni e si rimboccano le maniche possono conquistare traguardi importanti”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Angela Melillo, la quale potrebbe essere già pronta ad un nuovo reality. Ad ogni modo, l’attrice ha speso anche delle belle parole per il vincitore dell’Isola, dicendo che rappresenta “l’avanguardia”.

Angela pronta a partecipare ad un nuovo reality? La sua risposta non lascia alcun dubbio

Il giornalista infatti durante la chiacchierata sembra abbiano chiesto ad Angela se abbia in mente di partecipare ad un nuovo reality a breve. La sua risposta però non ha lasciato alcun dubbio al riguardo. “Ho promesso a mia figlia e al mio compagno che mi dedicherò ad altro. Se poi nei reality mi vorranno chiamare come opinionista valuterò. Al momento mi piacerebbe fare uno show televisivo importante”.