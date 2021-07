Angela Robusti è incinta di Pippo Inzaghi, svelato il sesso del loro primo figlio

Pippo Inzaghi e Angela Robusti aspettano il loro primo figlio. L’allenatore del Brescia ex giocatore di Milan e Juventus sta per diventare padre di un bimbo, un maschietto, che nascerà dall’amore con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, 31 anni. “E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo, allora capisci che sarà per sempre. Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo ometto del nostro cuore. Siamo già pazzi di te!”, è il messaggio di Roberta congiunto che accompagna un tenero scatto di Roberta col pancione.

La storia d’amore tra Pippo Inzaghi e Angela Robusti

L’amore tra la modella padovana e l’allenatore dura dal 2018, quando sono stati avvistati per la prima volta fuori da un hotel di lusso a Milano. Chi li aveva sorpresi ad un tavolo a concedersi un aperitivo, erano i primi incontri e da allora non si sono più lasciati. Il loro amore è sempre rimasto all’ombra del gossip e le loro apparizioni in pubblico sono state molto rare. Lo scorso aprile, in pieno lockdown, Angela Robusti era intervenuta su Instagram pubblicando una tenera dedica d’amore. Durante la quarantena il loro amore non avrebbe fatto altro che rafforzarsi:

Che cosa abbiamo fatto in questa quarantena?! Ci siamo amati, forse quanto non mai fino ad ora; ci siamo scoperti e riscoperti; abbiamo riso (tanto) e pianto (qualche volta), abbiamo parlato e capito e riparlato e ricompreso che alla base di tutto c’è il Tempo.

Il Tempo è il nostro dono più prezioso, quando si ha il tempo si ha la possibilità, si ha la vita, si ha il sole e soprattutto si ha l’Amore..

Chi è Angela Robusti fidanzata di Pippo Inzaghi

Classe 1990, originaria di Udine, Angela Robusti è una modella diventata famosa in tv grazie alla sua partecipazioni a Uomini e Donne, dove ha corteggiato Luca Onestini, che alla fine scelse Soleil Sorgè. Dopo una manciata di esterne decide di eliminarla. Laureata in architettura, ha portato avanti la sua carriera da modella e nel 2012 ha partecipato a Miss Italia arrivando in finale con Giusy Buscemi che alla fine vinse il titolo. Oggi lavora come wedding planner e organizzatrice di eventi.