Angela: « Scuola è una parola minima che racchiude l’immensa bellezza di imparare»

Mi chiamo Angela, ho 18 anni, sono una studentessa e ritengo la scuola una priorità. Scuola significa imparare nuove cose, aggiornarsi sull’attualità, entrare a contatto con nuove realtà e contemporaneamente significa condividere la propria opinione con un nuovo pubblico, conoscere nuove persone, nuovi punti di vista.

Scuola è una parola minima che racchiude in sé l’immensa bellezza di imparare, l’immensa importanza di diventare persone che siano in grado di interagire con il mondo e le sue mille sfaccettature.

Con la scuola, le persone vivono così tante emozioni e situazioni che, a primo impatto non saranno state in grado di gestire o comprendere, ma quando tali evenienze compariranno in futuro, in un altro contesto, sarà presente in loro quella capacità di riconoscere quanto già vissuto e comportarsi di conseguenza.

Data l’emergenza COVID 19, la scuola è stata chiusa. Il suo posto è stato preso dalla didattica a distanza che seppur sia un efficiente mezzo di comunicazione, a mio parere è molto riduttivo e neanche lontanamente comparabile all’esperienza e abitudine di frequentare la scuola concretamente.

Credo che la didattica a distanza venga considerata come un buon sostitutivo dell’istituzione scolastica e per questo, non vengano presi in considerazione altri modi per creare una situazione che rispetti l’emergenza. Come ad esempio creare scaglioni tra le classi, aumentare gli spazi ove creare scuola, lezioni pomeridiane e quanto possa essere deciso. Ma non è proprio così.

Questo metodo, utilizzato da marzo dell’anno precedente, quasi totalmente, fino ad ora non è così comodo e completo. Gli studenti come i professori sono collegati al computer o ad un altro dispositivo fin dal primo mattino per un lasso di tempo che spesso, parlando di superiori, si prolunga fino a sera. Tutto ciò non è sano. Oltre al danno psicologico e fisico, la didattica a distanza esclude quel contatto tra studenti e tra studenti e professori che è necessario per apprendere meglio e anche per una questione alquanto sociale. Gli studenti infatti non si frequentano, non condividono un pensiero o una critica ma tendono ad agire indipendentemente l’uno dall’altro, non c’è condivisione e neanche aiuto reciproco.

La didattica a distanza esclude la discussione perché per questioni di rumore o di connessione si procede ad un passo abbastanza lento, in cui parla prevalentemente il professore, per spiegare e successivamente ci sono interventi ordinati da parte della classe.

Non credo sia giusto che le istituzioni, che si dovrebbero occupare di tutelare i diritti degli studenti, abbiano deciso di trascurarli, abbandonandoli ad una piattaforma online, comoda ma non sufficientemente accettabile.

Lo stato, fino ad ora, si è preoccupato e si continua a preoccupare costantemente di designare un piano entro il quale i consumatori possano agire: ristoranti aperti solo a mezzogiorno, bar e pub fino alle 18, centri commerciali aperti da lunedì a venerdì ma non nel weekend e così via, insomma, per quanto sia giusto, si sta dando attenzione e impegno per far sì che l’economia vada avanti, per far sì che i consumatori continuino a consumare. Mi sembra che non ci sia il concetto di persone ma soltanto di consumatori, come pedine che appena hanno la possibilità, corrono all’assalto di centri commerciali e bar.

I concetti di persona e studente non vengono ritenuti importanti quanto il concetto di consumatore. Eppure è lo studente che un giorno, si occuperà di economia, è lo studente che un giorno dovrà risanare il debito pubblico ed è sempre lo studente di oggi che domani, si dovrà occupare di finanza, di legge, di ordine e il mondo che ne segue. Ma lo studente di oggi non è considerato importante da chi il potere ce lo ha in mano, come se perennemente fosse lo stesso soggetto a detenerlo.

L’Italia non ha le spalle coperte economicamente, non le ha mai avute e allora perché non si investe concretamente nell’istruzione di nuove menti che magari un giorno potrebbero cominciare a risanare il paese a ricominciare da capo?

Gli studenti sono il futuro e, anche se il presente è difficile e il virus è una pesantissima situazione, gli studenti rimangono il futuro.

