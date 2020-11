Angelica Preziosi domande e risposte

Angelica è una sognatrice? Mi piace sognare sicuramente ma con i piedi per terra, è un controsenso ma sono sia una grande sognatrice che estremamente pratica.

sei molto legata alla tua famiglia, hai pensato di averli potuto deludere? Si sono legata ai miei, penso ogni figlio tiene al giudizio del proprio genitore, ma mai facendomi influenzare, deludere? No.

cosa ti è rimasto dell esperienza TV al reality? La sensazione di un esperimento.

pensi che voi concorrenti siate state penalizzate a far parte di questa nuova versione rispetto alla prima? Si, per il il momento in cui è uscito per il covid 19 ci sono delle cose che preferisco in questa edizione altre delle precedenti per esempio lo studio dove era stato girato lo preferivo nelle scorse edizioni in questa edizione invece il concetto di pupo e non solo pupa.

Angelica nella sua vita è? In tre parole dolce affettuosa sognatrice

che importanza dai all’amore? Se è veramente amore tanto perché è la base di una vita serena e felice

la tua quarantena come l hai vissuta? Bene mi sento una privilegiata, come tutti ho avuto momenti no, non si è abituati a tutto questo però comunque una privilegiata non mi è mancato niente ho ripreso a dipingere ho sistemato casa con il mio fidanzato e sono stata serena.

qual è la cosa che farai subito post Covid-19? Andare al mare, riprendere il lavoro quanto prima possibile, fare un aperitivo con amici e familiari.

cosa ne pensi delle mascherine? Sicuramente vanno indossate e bisogna avere rispetto di noi e di chi ci circonda, credo che abbiamo dimostrato di essere in grado di autogestirci.