Angelica Preziosi la sirena di Milazzo

Al Gran Galà dei porti di Milazzo premiata l’eccellenza del mondo portuale e marittimo

Dal Gran Galà dei porti turistici di Milazzo sbarcano due Oscar per il Marina Del Nettuno di Messina.

Premiato dalla bellissima Angelica Preziosi per le alte qualità manageriali ed il virtuosismo nella realizzazione e conduzione del porticciolo turistico l’imprenditore Ivo Blandina presidente della Comet.

Oscar come migliore chef dei porti italiani anche a Pasquale Caliri da sette anni alla guida del ristorante all’interno della struttura ricettiva.

La manifestazione che è andata in diretta negli Usa prodotta da Italian Televison Network ha visto sfilare ieri sera le principali eccellenze nel mondo portuale e marittimo italiano.

L’evento condotto da Veronica Maya e da Roberto Onofri ha convogliato tutte le energie del territorio impegnate nel rilancio, attraverso il mare, del turismo italiano. Ivo Blandina nel ruolo di presidente della Camera di Commercio ha ribadito e ricordato il ruolo dell’istituto insieme ai sindaci ed alle comunità che si affacciano sul mare puntuale nel seguire le dinamiche della Blue Economy: “ abbiamo chilometri di costa – ha ribadito – che sono, insieme alle Isole, chilometri di bellezza. Da qui la necessità di concertare una visione comune di ampliamento anche in ambito economico”.

“Siamo orgogliosi di essere cuochi e di essere italiani – ha detto chef Pasquale Caliri dedicando il premio come miglior interprete della cucina di mare ai ragazzi della sua brigata – la cucina è un importante tassello dell’economia del paese specie nell’asset turistico e siamo un vanto del Made In Italy conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo e sarebbe bene non dimenticarlo – ha aggiunto con una punta di polemica- specie in questi tempi non facili per la ristorazione”.