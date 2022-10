Angelina Jolie racconta la verità su Brad Pitt “Ci ha picchiato in aereo, i bimbi piangevano, lui li bagnava col vino”

Sorgono nuove accuse di violenza e maltrattamento ai danni di Brad Pitt da parte di Angelina Jolie. Loro erano una delle coppie più belle del mondo di Hollywood. Conosciuti sul set del film Mr e Mrs Smith, la loro passione è scoppiata forte al punto che l’attore ha lasciato la sua prima moglie, Jennifer Aniston. Una storia che ha fatto chiacchierare moltissimo, ma successivamente la coppia ha fatto innamorare i suoi fans. Tutti quei figli adottati, le opere di beneficenza di lei e i viaggi per aiutare le popolazioni più sfortunate; senza dimenticare la loro incredibile bellezza e l’effetto sulle persone nel vederli insieme.

Lui biondo e bellissimo, lei dai capelli neri e la pelle bianchissima, eterea. Sembravano realmente essere la coppia più bella di tutto il mondo di Hollywood. E invece come sempre non è tutto oro ciò che luccica. A volte guardando alla vita delle star pensiamo che la nostra, di vita, sia triste e monotona. E invece poi scopriamo che il matrimonio di Angelina Jolie e Brad Pitt, così perfetto all’apparenza, è stato costellato da violenze, paura, lacrime. Almeno questo è quello che afferma l’attrice che ha presentato una nuova denuncia nei confronti dell’ex marito, raccontando un episodio molto grave.

Le accuse di Angelina Jolie contro Brad Pitt

Questo sarebbe stato proprio l’evento che ha portato Angelina Jolie a chiedere il divorzio da Brad Pitt: “Il 14 settembre 2016 la Jolie, Pitt e i loro figli stavano volando a Los Angeles da Chateau Miraval. Durante il lungo volo notturno, Pitt è stato fisicamente ed emotivamente offensivo nei confronti della Jolie e dei loro figli, che all’epoca avevano un’età compresa tra gli otto e i quindici anni. Dopo quel volo, per il benessere della sua famiglia, la Jolie ha deciso di chiedere il divorzio.” Nei documenti depositati, quindi, si procede a raccontare nel dettaglio la violenza subita dalla donna e i suoi figli.

“Quando uno dei bambini ha difeso verbalmente la Jolie, Pitt si è lanciato contro di lui e la Jolie lo ha afferrato da dietro per fermarlo. Per togliersela di dosso, Pitt si è gettato all’indietro sui sedili dell’aereo, ferendo la schiena e il gomito della Jolie. I bambini hanno coraggiosamente cercato di proteggersi a vicenda e hanno supplicato Pitt di fermarsi. Erano tutti molto spaventati. Molti piangevano. Ma Pitt ha continuato a comportarsi in modo aggressivo, imprecando contro la famiglia e ad un certo punto versando birra e vino rosso su di loro” termina in questo modo la dichiarazione.

Una notte in aereo che deve essere diventata un incubo per Angelina Jolie e per i suoi sei figli. Vedere Brad Pitt trasformarsi in un uomo violento e aggressivo, ritrovarsi in alta quota senza la possibilità di allontanarlo, non deve essere stato affatto semplice. Questo e molto altro può accadere su quegli aerei privati che tanto invidiamo e tanto desidereremmo. La denuncia è stata fatta come parte di una controversia legale tra gli ex coniugi a causa della vendita di un loro vigneto in comproprietà nel sud della Francia. Ovviamente è sempre da verificare la veridicità del racconto dell’attrice. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Angelina Jolie racconta la verità su Brad Pitt "Ci ha picchiato in aereo, i bimbi piangevano, lui li bagnava col vino"