angelina-jolie-ricoperta-di-vere-api-per-uno-speciale-servizio-fotografico

Angelina Jolie è il volto della campagna organizzata dalla National Geographic in occasione della “Giornata mondiale delle api”, che si celebra proprio oggi 20 maggio 2021 (la ricorrenza è stata istituita dall’Onu nel 2017). L’attrice ed attivista è la protagonista dell’intervista e dell’incredibile servizio fotografico realizzato dalla prestigiosa rivista statunitense National Geographic (ed edito nel “World Bee Day”) per il progetto “Women for Bees”. L’iniziativa ha come obiettivo la formazione di donne apicoltrici in tutto il mondo per costruire 2.500 alveari in 25 riserve indicate dall’UNESCO e mira a far crescere di 125 milioni unità la popolazione di api sul nostro globo.

Angelina Jolie e il Women for Bess

L’attrice (al cinema negli Stati Uniti con il suo nuovo film Those Who Wish Me Dead) conferma con l’iniziativa Women for Bess il suo essere un punto di riferimento poliedrico e determinante. Jolie è stata scelta per impersonare l’Ape regina del nuovo progetto, voluto da Guerlain in collaborazione con l’UNESCO, il Women for Bees. Il programma imprenditoriale tutto al femminile intrapreso nel 2020 ha l’obiettivo di formare nuove apicoltrici. Entro il 2025 la partnership si propone di aver formato 50 apicoltrici per l’installazione di 2.500 alveari e ripopolare il mondo delle Apis con oltre 125 milioni di api.

Il servizio realizzato da National Geographic

L’ex moglie di Brad Pitt, testimonial dell’iniziativa e inviata speciale dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, è stata protagonista di un’intervista e un incredibile servizio fotografico realizzato da National Geographic in occasione del World Bee Day. Nel tentativo di mostrare la bellezza e l’importanza delle api per la nostra sopravvivenza, il fotografo e apicoltore della National Geographic Dan Winters ha scattato una serie esclusiva di immagini straordinarie dell’attrice, vestita con un candido abito bianco di Gabriela Hearst e ricoperta da uno sciame di api.

L’intervista della rivista statunitense ad Angelina Jolie

Angelina Jolie ha confessato di sentirsi “molto onorata” per la partecipazione al servizio fotografico di National Geographic in un giorno così rappresentativo per l’iniziativa. L’attrice ha spiegato che ora più che mai è importante proteggere la popolazione di api: “Possiamo intervenire tutti e fare la nostra parte, perché abbiamo bisogno di loro“, ha detto riferendosi alle api. L’attrice 45enne ha rivelato di aver accettato questa iniziativa per i suoi figli e ha lanciato un appello: “Ho sei figli, stanno succedendo molte cose, non so come essere perfetta in qualsiasi cosa. Ma possiamo aiutarci a vicenda e dirci che questa è la via. Ed è una cosa a cui anche tu puoi contribuire con i tuoi figli“.

Come è stato realizzato il servizio fotografico

L’attrice ha confessato di non essersi fatta la doccia per tre giorni: “Perché mi hanno detto che le api non si sarebbero avvicinate e non mi avrebbero riconosciuta a causa dell’odore dei diversi profumi e detergenti che utilizzavo per la mia igiene personale“. Jolie ha raccontato che le anno tappato naso e orecchie in modo da evitare che le api si potessero intrufolare in qualche modo. Mentre girava il servizio un ape si è intrufolata sotto il vestito: “Continuavo a sentirla sul ginocchio, sulla gamba, e poi ancora più su. Ho pensato: questo è il posto peggiore in cui essere punta. Si sta avvicinando troppo. È rimasto lì per tutto il tempo delle riprese. E poi, quando mi hanno tolto tutte le altre api di dosso, ho sollevato la gonna e l’ape è scappata“. Per l’attivista è stata un’esperienza meravigliosa, anche se ha detto che è stato difficile: “Devi essere davvero immobile, il che per me non è facile”.