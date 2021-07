angelina-jolie-volta-pagina.-beccata-con-una-nota-pop-star

Ecco chi potrebbe aver fatto battere il cuore alla bellissima attrice hollywoodiana. I fans non se lo aspettavano.

Angelina Jolie, celebre attrice e produttrice americana, è certamente una delle star hollywoodiane più ammirate del pianeta. La sua indiscutibile bellezza e il suo talento le hanno fatto guadagnare ben presto innumerevoli riconoscimenti.

Figlia d’arte, ha iniziato giovanissima a muovere i primi passi nel mondo del cinema. Gli anni Duemila, forse, per lei sono stati quelli in cui ha cominciato a spiccare tra le colleghe. Infatti, il nuovo secolo le ha regalato una vittoria agli Oscar come migliore attrice non protagonista nella tormentata pellicola Ragazze interrotte.

Poi, ancora, solo dopo circa tre anni, arriva un altro grande successo in cui veste i panni di Lara Croft. Successivamente ha ricevuto altre candidature da parte dell’Academy e ha vinto tre Golden Globe uno di fila all’altro. Insomma, un trionfo che spesso e volentieri l’hanno portata in cima alla lista delle donne più influenti del mondo.

Comunque sia, la Jolie ha fatto parlare di sé anche per altre ragioni meno impegnative. In effetti, non si può certo dimenticare la chiacchieratissima love story con Brad Pitt. All’epoca, peraltro, fu una relazione che fece a dir poco scandalo. Non fosse altro per il fatto che i maligni l’avevano accusata di essere stata il motivo della fine del matrimonio dell’attore con Jennifer Aniston.

La Jolie potrebbe essere di nuovo innamorata?

Oggi, però, dopo il termine della storia d’amore con Brad Pitt, pare che ci sia qualcun altro all’orizzonte per l’affascinante californiana. E chi lo sa se, questo incredibile scoop, potrà fare da tormentone per tutta l’estate. Una sorpresa che molti fans non si aspettavano.

Proprio la settimana scorsa, infatti, Angelina pare sia stata avvistata in un ristorante di Los Angeles in compagnia di un noto cantautore. E, neanche a dirlo, i tabloid si sono letteralmente scatenati.

Per la cronaca, comunque, lui è The Weeknd, canadese ed esperto di R&B, ha ricevuto ben tre Grammy Awards ed è riuscito a vendere milioni di copie in tutto il mondo. Lui di anni ne ha 31, e, come si può notare, la differenza d’età con la Jolie è piuttosto abbondante.

Certo, non c’è ancora nulla di confermato, però c’è da dire che era da molto tempo che la stupenda attrice non veniva pizzicata in una situazione del genere. Considerando, poi, che il cantante, dopo Bella Hadid, è sempre stato visto con modelle molto giovani.