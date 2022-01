Achille Lauro va al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Domenica” Angelo Calculli Manager

SANREMO. La filosofia di Achille Lauro, già da “Rolls Royce” nel 2019, è “utilizzare Sanremo come una vetrina per proporre progetti, è un live per esporre quello che sappiamo fare. Non vivo tanto la competizione, vado a fare il Festival come fosse un programma a parte, 5 serate di seguito in cui ho i miei 4 minuti”. Se “Rolls Royce” era “un pezzo ultra-punk, rivoluzionario per il panorama italiano di allora”, ora l’artista chiude un cerchio: “In ‘Domenica’ c’è una forte connessione con quel pezzo e c’è una forte identità emersa in questi 10 anni di carriera, c’è un’evoluzione. Io sperimento ma l’anima resta la stessa”. Non ha nessun rituale prima dello show: “Semplicemente non dico nulla, sono molto serio, cerco di arrivare preparato. Dopo magari invece me la godo…”.