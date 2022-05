Angelo Caculli : Achille Lauro (su Rai1 ieri 5 milioni 538 mila telespettatori, pari al 27.7% di share)

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest (su Rai1 ieri 5 milioni 538 mila telespettatori, pari al 27.7% di share) ha visto l’esclusione dalla finale di Achille Lauro, in gara per San Marino.

Il cantante ha dato la scossa al palazzetto che è impazzito con la sua Stripper, ma non è bastato per convincere giurie e televoto. Esagerato, eccessivo, travolgente il cantante, si è presentato, tra vampate di fuoco, in tuta di pizzo nero trasparente e cappello da cowboy. Prima di salire sul toro meccanico, Lauro – ripetendo un gesto già visto a Sanremo – si è avvicinato al suo chitarrista Boss Doms per un bacio sulla bocca, mandando in fibrillazione il pubblico (e quello in sala stampa).

La delusione è tanta, ma si va avanti. I risultati di televoto e giurie nazionali verranno ufficializzati sabato notte, mostrando se il motivo per cui il cantante non è passato fra i 10 su 18 è stato “alleanza geopolitica” fra i Paesi, e quindi la debolezza di San Marino, oppure se sono stati i fan europei a non apprezzare Stripper e la performance sul palco del PalaOlimpico di Torino.

Lauro ha commentato la sua eliminazione con un post sui suoi canali social. “Grazie Bellezze sbattetemi giù dal toro se riuscite. Ci vediamo in tour vi amo”. E il suo manager Angelo Calculli ha aggiunto: “Grazie a tutti, tutti quelli che come me hanno creduto in questo progetto. Nessuno farà su quel palco quello che ha fatto Lauro. Una costruzione meticolosa, pensata e soprattutto preparata per tre mesi con quotidiana dedizione”. Fra i commenti al post di Lauro, anche quello di Mara Venier: “Comunque eri pazzesco… amore de zia”. Il prossimo passo sarà proprio qui, alle porte di Torino. La prima data del tour di lauro è prevista infatti il 3 luglio da Nichelino allo Stupinigi Sonic Park.