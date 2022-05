angelo-decarolis-riconfermato-segretario-provinciale-della-uil-fpl-brindisi

La nomina avvenuta venerdì

MESAGNE – Nella giornata del 20 maggio 2022 si è celebrato a Mesagne, presso tenuta Moreno, il VI congresso della UIL FPL Brindisi.

Un momento di festa in cui i lavoratori del comparto sanità pubblica e privata, enti locali, terzo settore, hanno tirato le somme di quattro anni di lavoro ed hanno gettato le basi per il futuro individuando nella “Persona” il centro dell’interesse pubblico e degli obiettivi da raggiungere come impegno di tutte le parti sociali che si occupano di servizi al cittadino.

Rinnovati il Consiglio Direttivo Provinciale, la Segreteria territoriale e la Segreteria Generale. #camminiamoinsieme, è lo slogan fortunato e confermato che vedrà ancora una volta in prima linea il fasanese Angelo Decarolis, riconfermato segretario provinciale del sindacato UIL FPL Brindisi.

Il gruppo dirigente provinciale ha rinnovato la fiducia ed il mandato al nostro concittadino per l’impegno ed i risultati ottenuti in questi anni a disposizione dei lavoratori del comparto di tutta la provincia (20 comuni, ArcaNord Salento, amministrazione provinciale, camera di commercio). Un risultato importante e carico di responsabilità in questo momento di rinnovi contrattuali a tutti i livelli. Congratulazioni e buon lavoro da parte di tutta la UIL FPL di Fasano.

