Angra dos Reis recebe mais turistas de Argentina, França e Inglaterra

Entre os turistas que vêm de fora do Brasil, Angra dos Reis (RJ) recebeu neste último período de alta temporada mais argentinos, franceses e ingleses. De dentro do Brasil, a cidade recebe mais cariocas e paulistas. Este é um levantamento da Secretaria de Turismo da cidade divulgado nesta terça-feira (28).

Neste último período de alta temporada, entre os meses de novembro de 2022 e março deste ano, a cidade foi o destino de 720 mil visitantes. A taxa de ocupação hoteleira ficou em 96% nos mais de 12 mil leitos, divididos entre os 256 meios de hospedagem registrados.

Segundo o levantamento, 28% dos viajantes vieram da Argentina, 14% da França e 10% da Inglaterra. Já entre os turistas brasileiros, 38% do Rio de Janeiro e 34% de São Paulo.

“Saber de onde vem os nossos turistas é fundamental para entender também o que podemos fazer para melhorar ainda mais as experiências deles por aqui. Além de todas as nossas ações, esse ano focamos também nas abordagens e fiscalizações nos ônibus e vans de turismo. Foram realizadas 2.640 abordagens neste período”, comentou Marc Olichon, presidente da TurisAngra.

A temporada de Navios também foi considerada um sucesso. Esse ano, Angra dos Reis recebeu um total de 76 navios no continente e na Ilha Grande. Os 290 mil turistas que desembarcaram destes navios ajudaram a movimentar o comércio local.

Segundo o cálculo da Fundação Getúlio Vargas, foram mais de R$ 144 milhões injetados na economia do município durante a temporada.

“A alta temporada aqui em Angra dos Reis foi excelente esse ano. Sabemos também que um calendário de eventos repleto de atividades faz com que a cidade receba visitantes o ano todo, por isso, é importante sempre analisarmos quais pontos podemos aprimorar para recebermos ainda melhor nossos turistas”, completou Marc Olichon.

