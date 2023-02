Angra dos Reis seleciona artistas para participar de exposição; saiba como se inscrever

‘Angra das Artes’ vai escolher 40 artistas locais. Interessados têm até quinta-feira para cadastrar até 10 obras. Estão abertas as inscrições para a exposição “Angra das Artes”. A iniciativa vai selecionar artistas para participar da mostra de reabertura da Casa da Cultura.

O espaço está localizado na transversal da Rua do Comércio com a Avenida Raul Pompeia, no Centro

Ao todo, serão selecionados 40 artistas locais de Angra dos Reis (RJ), sendo 20 vagas para produções de artes visuais e 20 para artesanato.

Os interessados devem preencher um formulário online, anexar fotos de até 10 obras e escrever uma descrição. A banca examinadora vai escolher até três obras de cada artista. O prazo para se inscrever termina nesta quinta-feira (2).

Dentre as artes visuais estão incluídas oito modalidades. Confira:

Cerâmica

Desenho

Pintura

Escultura

Gravura

Artes gráficas

Fotografia

Mais informações podem ser obtidas através do telefone da Secretaria de Cultura e Patrimônio. O número é: (24) 3365-1510.

Vittorio Ferla