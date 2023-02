Animações e ‘road trips’ são destaque na programação de fevereiro do Cineteatro Wilma Bentivegna, em Suzano

Primeiras sessões do ano serão focadas nas obras exibidas por meio de parceria com o projeto MIS, do governo do Estado. Cineteatro Wilma Bentivegna, em Suzano

Wanderley Costa/Secop Suzano

O Cineteatro Wilma Bentivegna de Suzano inicia, nesta quarta-feira (6), a programação de filmes para o mês de fevereiro. Por meio de uma parceria com o programa do governo do Estado e o Museu de Imagem e do Som (MIS), a iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura exibirá animações infantis e filmes do estilo “road trip”, ou seja, como foco em viagens na estrada.

As sessões, todas com entrada gratuita, começam às 14h com a animação “Sing”, de 2016, que conta a história de artistas animais em busca do estrelato, uma atração para toda a família. Na sequência, às 19h, será a vez de “Uma Jornada Para a Vida” tomar a telona com a viagem emocionante de uma mulher desiludida com a vida, mas que decide atravessar os desertos da Austrália em busca de novos rumos.

As exibições seguem nas duas quartas-feiras seguintes. No dia 15, a terceira sessão MIS apresenta “Sing 2”, às 14h. Mais tarde, às 19h, o drama “Natureza Selvagem” conta o desafio de um homem que deve manter o equilíbrio em uma viagem pelos Estados Unidos após deixar tudo que conhecia para trás. Por fim, no dia 22, o Cineteatro recebe a última exibição do mês com uma viagem em animação 3D dos estúdios Disney/Pixar, “Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica”, para encantar toda a família.

Novidades

Em 2023, as sessões abertas ao público acontecem apenas às quartas-feiras e isso ocorre em razão da Cultura suzanense estar realizando exibições fechadas para alunos das escolas da rede municipal, com datas reservadas para as terças e quintas-feiras.

O secretário municipal de Cultura e também vice-prefeito ,Walmir Pinto, explicou que esta nova vertente permitirá que muitas crianças que não têm acesso ao espaço visitem o equipamento. “O princípio básico das sessões abertas é a democratização à arte, algo que valorizamos muito enquanto administração municipal. Desta forma, teremos exibições exclusivas aos estudantes, mantendo também as apresentações regulares às quartas”, disse.

O Cineteatro Wilma Bentivegna está localizado na Rua Paraná, 70, no Jardim Paulista.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Ufficio Stampa