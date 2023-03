animais-na-pista-provocam-acidente-em-lagarto

Apesar dos estragos, ninguém se feriu. Colisão entre carro e cavalo em Lagarto (SE)

BPRV

Um veículo colidiu em um cavalo, que estava na rodovia estadual SE-270, no Povoado Macuna, no município de Lagarto, nesta segunda-feira (27). Com o impacto o animal foi parar em cima do veículo e morreu.

O carro ficou bastante destruído com a colisão. Apesar dos estragos, nenhum ocupante se feriu.

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV) foram acionados para orientar o fluxo de veículos no local.

Mata