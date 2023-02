Animais são resgatados em situação de maus-tratos em Bauru; tutor foi preso por ser foragido da Justiça

Fiscais da Semma e equipe da Polícia Civil foram até a casa do suspeito após receber denúncia de dois cachorros em situação precária. Durante apuração foi constado que homem deveria cumprir pena por lesão corporal. Cães foram resgatados em situação de maus-tratos em Bauru

Um homem de 25 anos que era foragido da Justiça pelo crime de lesão corporal foi preso em Bauru (SP) durante uma averiguação de denúncia de maus-tratos a animais nesta sexta-feira (10).

Ao chegar no local da denúncia, um imóvel que fica no Jardim Ouro Verde, os fiscais constataram que dois cães estavam presos, amarrados com cordas curtas, sem água ou alimento disponível.

Ainda de acordo com as informações da ocorrência, os vizinhos disseram que os animais eram constantemente agredidos, por isso foi feita uma denúncia anônima de maus-tratos.

De acordo com o Código Civil, o crime de maus-tratos a animais geralmente é punido com multa. Mas, neste caso, o homem foi preso em flagrante porque já era foragido da Justiça.

Os dois cães foram entregues a uma cuidadora de Bauru e devem ser encaminhados para adoção. O homem permanece preso à disposição da Justiça.

Um dos cães estava amarrado com uma corda no pescoço no imóvel em Bauru

