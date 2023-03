Anime Santos Geek Fest terá shows, dubladores, arenas de videogames e concursos de K-Pop e Cosplay

Evento será nos dias 18 e 19 de março e terá palestras, shows, espaços temáticos e arenas de videogames. Santos, SP, recebe evento geek com concursos de K-Pop e Cosplay

O Anime Santos Geek Fest acontece no próximo sábado (18) e domingo (19) no Blue Med Convention Center, em Santos, no litoral de São Paulo. O evento acontecerá das 12h às 20h e terá palestras, shows, espaços temáticos, arenas de videogames e concursos de K-Pop e Cosplay.

Os painéis serão realizados pelos dubladores Guilherme Briggs (Superman em Liga da Justiça e Mestre Yoda em Star Wars), Philippe Maia (Tom Cruise e Sam Winchester, em lanterna Verde), Manolo Rey (Tobey Maguire em Homem Aranha e Michael J. fox), Carol Valença (Doraemon e Monkey D. Luffy) e Tati Keplmair (Miley Cyrus e Sakura Haruno). Já os shows ficam por conta do rapper VMZ e do Detonator.

Além de muita diversão para toda a família, o Anime terá caráter solidário. Os ingressos podem ser comprados até sexta-feira (17) pelo site do evento e custam R$ 50. O valor é referente a meia-entrada e, para obter o desconto, será preciso levar meio quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Santos, ou apresentar carteirinha de estudante no dia do evento.

O evento acontece no Blue Med Convention Center, localizado na Praça Almirante Gago Coutinho, 29, na Ponta da Praia, em Santos.

Confira algumas atrações do evento:

Show com Detonator

Rapper Geek VMZ

Concurso de K-Pop e Cosplay Valendo Prêmios

Espaço Harry Potter

Espaço PSPARTY

Airsoft

Arco e Flecha

Arena Gamer

Arena K-Pop

Arena Just Dance

Jogos de Tabuleiro

Card Game

