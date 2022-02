ANITA: positivo l’accordo raggiunto con la Vice Ministra Bellanova – Alla categoria misure aggiuntive per oltre 80 milioni di euro

Si è concluso l’incontro con la Vice Ministra Teresa Bellanova e le Associazioni dell’autotrasporto, durante il quale sono state annunciate misure aggiuntive per il settore per oltre 80 milioni di euro, che saranno inserite nel “decreto energia” in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la convocazione, già a partire dalla giornata di domani, del tavolo sulle regole, con la partecipazione delle confederazioni della committenza, che dovrà nell’arco di due settimane

lavorare su una nuova regolamentazione del settore, individuando norme da inserire in un provvedimento legislativo di prossima emanazione.

Oltre al credito d’imposta su LNG e AdBlue, già annunciati in precedenza e oggi confermati, per rispondere all’esigenza di misure concrete e urgenti, gli interventi aggiuntivi sulle spese non documentate e l’aumento dello stanziamento sui pedaggi autostradali sono quelli che si inseriscono nel solco di iniziative già in essere e conformi all’attuale disciplina sugli aiuti alle imprese.

“Diamo atto alla Viceministra Bellanova, che ringraziamo, per aver fatto ogni possibile sforzo per dare risposte concrete e immediate alla categoria – commenta Thomas Baumgartner, Presidente di ANITA – sia per quanto riguarda le importanti risorse aggiuntive per il settore, sia per l’avvio tempestivo del tavolo delle regole”.

“E’ ora necessario far prevalere il senso di responsabilità e sciogliere le tensioni in atto in alcune aree del Paese – conclude Baumgartner – poiché, fermo restando le comprensibili difficoltà e le frustrazioni delle imprese in questo periodo, nulla giustifica le azioni illegali che sono state messe in campo negli ultimi giorni, da cui prendiamo le distanze e che censuriamo, poiché non appartenenti alla nostra cultura imprenditoriale”.

