Aniversário de 88 anos de Itirapina tem show, festival de skate e futebol; veja programação

Atrações acontecem na Praça da Matriz, Pista de Skate e Arena Santa Emília até domingo (26). A cidade de Itirapina completa 88 anos

Divulgação

Itirapina completa 88 anos neste sábado (25) mas a festa de aniversário já começa nesta sexta-feira (24). Shows musicais, eventos culturais e esporte estão entre as atrações. (Confira a programação completa abaixo).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A Praça da Matriz vai ser o palco de quatro shows. Artistas locais do sertanejo e do pop rock vão se intercalar nas apresentações.

No sábado, a programação de aniversário de Itirapina começa cedo, às 9h, com Festival de Skate na nova Pista, inaugurada em julho do ano passado. São esperados de 60 a 80 skatistas.

No domingo, novamente as festividades começam cedo e com o jogo amistoso de futebol entre o Itirapina Futebol Clube e São Paulo Futebol Clube, às 9h, na Arena Santa Emília.

Programação completa

Sexta (24)

20h – show com Josue Felipp

21h – show com a Banda Ts5

22h – show com a Banda Brazuca

23h – show com Gustavo Sanga

Local: Praça Matriz

Sábado (25)

09h – Festival de Skate – Local: Pista de Skate

18h – Missa em ação de graças pelos 88 anos de Itirapina – Local: Igreja Matriz

20h – Show com a dupla Gabriel Violeiro e Ricardo Fernandes – Local: Praça Matriz

22h – Show com a Banda Babilônia – Local: Praça da Matriz

Domingo (26)

9h – Jogo master amistoso Itirapina F.C. x São Paulo F.C. – Local: Arena Santa Emília

14h – brinquedos infláveis gratuitos – Local: Praça da Matriz

16h – Som na Praça – Local: Praça da Matriz

20h – Show com a Banda Chega e Toca – Local: Praça da Matriz

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Ufficio Stampa