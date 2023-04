Aniversário de Jacareí: veja o que abre e o que fecha na cidade no feriado

A cidade completa 370 anos nesta segunda-feira (3) e o feriado vai alterar o funcionamento de alguns serviços na cidade. Prefeitura de Jacareí

Com o feriado de aniversário de 370 anos de Jacareí (SP) nesta segunda-feira (3), alguns serviços e comércios terão mudança de funcionamento.

Saúde

Durante o feriado, o funcionamento dos serviços emergenciais, como as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) Dr. Thelmo de Almeida Cruz e Parque Meia-Lua vão funcionar normalmente.

Já o Sistema Integrado de Medicina (SIM), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a Farmácia Municipal e as UMSF vão permanecer fechadas durante o ferido. O atendimento será retomado na terça-feira (4).

Segurança

Os atendimentos emergenciais de segurança como da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal (GCM) seguem normalmente.

Coleta de Lixo

A coleta de lixo e o serviço de capina não serão alterados durante este feriado. Já os Locais de Entrega Voluntária (LEVs) vão abrir normalmente nesta segunda-feira. O funcionamento é das 7h às 18h40.

Feiras Livres

Acontecem em seus locais e horários habituais.

Mercado Municipal

O Mercado Municipal estará fechado nesta segunda-feira. O funcionamento volta ao horário normal na terça-feira (4).

Shopping

O shopping da cidade vai funcionar normalmente das 11h às 22h.

Confira a programação para o aniversário da cidade

8h – Aulão com Danielle Gonçalves

Local: Parque da Cidade

9h – Aulão com Secretaria de Esportes e Recreação

Local: Parque da Cidade

16h – Grupo Canta Brasil com Tânia Reis, André Cambuzano, Jurinha Pagano e Agnaldo Dias

Local: Parque da Cidade

18h – Banda Palace: show especial de 20 anos de carreira

Local: Parque da Cidade

14h às 22h: Feira Gastronômica no Bolsão do Parque da Cidade

