anna-falchi-decide-di-essere-sincera-e-su-beppe-convertini-dice:-“questo-lo-devo-proprio-dire-…”

Anna Falchi e Beppe Convertini conducono, nel weekend la trasmissione che va in onda su Rai 1 dal nome Uno Weekend.

Anche l’anno scorso ad Anna Falchi fu affidata la conduzione di una trasmissione “C’è tempo per …” e da settembre condurrà “I fatti vostri” sempre su Rai 1 insieme al giornalista siciliano Salvo Sottile e al posto di Giancarlo Magalli.

Anna Falchi dice su Beppe Convertini: “Ci tengo a dirlo”

Anna Falchi è tornata in televisione dopo la conduzione, l‘anno scorso, di “C’è tempo per…” accanto a Beppe Convertini nella conduzione di Uno Weekend.

La Falchi ha rilasciato un’intervista al periodico Mio e, su Beppe Convertini, ha detto: “Rai1 ha deciso di puntare su di noi, non su di me: su me e Beppe Convertini. Viene riconfermata una coppia vincente dopo l’esperienza dell’anno scorso. Ci tengo a dirlo, perché io e Beppe viaggiamo in coppia”.

E poi Anna Falchi aggiunge anche che Beppe Convertini: “E’ un uomo d’altri tempi”

Anna Falchi conferma ciò che già trapela dal video e cioè che Beppe Convertini è una bella persona, dai modi sempre gentili e garbati e Anna Falchi aggiunge anche: “Beppe è un uomo d’altri tempi, è uno degli uomini più galanti che io abbia mai conosciuto. E’ simpatico, intelligente e, soprattutto, un grande professionista. E’ puntuale, poi, che è una qualità che io adoro”.

Dunque, Anna Falchi è al settimo cielo e, carca di energia e di buonumore, rilancia: “Faremo vedere la grande bellezza dell’Italia che si riprende la libertà dopo un periodo così particolare”.

E poi, ancora su Uno weekend aggiunge: “E’ un programma di intrattenimento, la nostra sfida è riuscire a portare un po’ di leggerezza a chi ci segue. Mettiamo a confronto diversi mercati cittadini italiani e affrontiamo temi di economia domestica con ospiti esperti”.

Anna Falchi fa una rivelazione sulla sua vita di coppia

Anna Falchi ha una figlia bellissima e un compagno del quale è molto innamorata ma rivela che tra loro due, come accade ad ogni coppia: “Ogni tanto con mio marito scoppiano delle piccole scaramucce”.

Però, poi, aggiunge: “Quando ho visto Andrea per la prima volta ho pensato che fosse un uomo affascinante e anche sexy, ma non avevo proprio in mente una storia. Ogni tanto tra noi scoppia qualche scaramuccia, ma non abbiamo mai litigato pesantemente”.

Sul rapporto che ha con la figlia dice: “Entrambe adoriamo lo shopping nei centri per il bricolage”.