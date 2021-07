Anna Falchi frecciatina al veleno contro Giancarlo Magalli “Non vedo perché …”

I fatti vostri, storico programma di Michele Guardì che va in onda nella fascia del mezzogiorno su Rai 2, dal prossimo autunno, invece che essere condotta, come al solito da Giancarlo Magalli, sarà condotta da Anna Falchi in coppia con il giornalista siciliano Salvo Sottile.

Giancarlo Magalli frecciata al veleno contro Anna Falchi

Giancarlo Magalli, che in più di un’occasione ha tenuto a ribadire che non è stato mandato via da I fatti vostri ma è stato lui a decidere di lasciare, ha fatto una battuta abbastanza velenosetta indirizzata ad Anna Flachi.

Infatti Magalli, che ha rilasciato diverse interviste sull’argomento, ha detto: “A volte evito di fare interviste perché poi è spiacevole che vengano riprese solo alcune frasi che ovviamente sono più appetibili per fare gossip. Quello che posso dire è che Anna Falchi è stata presa per condurre I Fatti Vostri due mesi dopo che io ho deciso di lasciare la trasmissione. Non c’è nessuna dietrologia o dissapore”.

Invece, intervistato da Il Fatto Quotidiano, ha tenuto a precisare: «Non sono stato fatto fuori. Sono io che ho chiesto di non rifare più I Fatti Vostri perché sono stanco. Io non sono preoccupato, sono contento. È stato fatto quello che volevo, sono felicissimo».

E poi, su chi lo sostituirà e cioè Anna Falchi, Salvo Sottile e Umberto Broccoli ha detto: «Con Sottile non ci sono mai stati malumori, devo dire che quello che fa lo fa anche bene. Magari lui poteva avere la voglia di fare di più… Lui mi aveva detto di no. Mi ha detto che non avrebbe voluto fare I Fatti Vostri ma di voler fare altro, forse altro non ha trovato. Va bene, anzi un giornalista ci vuole».

Su Umberto Broccoli ha, invece, detto: «Lui è soprattutto entusiasta di sè stesso, è uno che starebbe in televisione dalla mattina alla sera e spesso ci sta perché oltre a I Fatti Vostri fa altri programmi. Tendeva ad avere molto spazio, siccome fa delle cose che sono abbastanza seriose non ero d’accordo che tendesse ad allargarsi. Alla fine faceva mezzo programma e da quello che ho letto si allargherà ancora di più».

Invece su Anna Falchi: “Cosa c’entra la Falchi ai Fatti Vostri? Questa domanda non la deve fare a me ma a chi l’ha scelta”.

Anna Falchi risponde a Magalli con la stessa dose di veleno

Anna Falchi ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio e ha parlato di questa nuova avventura che sta per iniziare e ha detto di essere molto felice per questa nuova opportunità di lavoro.

Al momento Anna Falchi è impegnata nella conduzione di Uno Weekend, un contenitore estivo che va in onda su Rai Uno il fine settimana e che conduce insieme a Beppe Convertini.

Anna Falchi poi ha parlato de I Fatti Vostri e ha detto che tante saranno le novità all’interno del programma e poi su Giancarlo Magalli ha detto:

“Non è usanza chiamarsi quando si inizia un nuovo programma, a meno che non si sia grandi amici. Io grandi amici nel mondo dello spettacolo non ne ho, quindi non vedo perché avrei dovuto sentirlo. Non ho bisogno di chiedere alcun consiglio a Magalli, mi affido completamente alle mani di Michele Guardì: lui mi ha scelta e io ascolterò solo lui”.

Quindi la Falchi ha preso le distanze sia da un punto di vista umano con Magalli dicendo di non essergli amica sia professionalmente dicendo di non avere bisogno dei suoi consigli.