Anna Falchi spiazza: “Ho un fidanzato ma Andrea resta l’uomo più importante”

La showgirl rompe il silenzio sulla fine della sua storia con Andrea Ruggeri: “Sempre rispettata”

Ha concesso una lunga intervista al magazine Gente, Anna Falchi, conduttrice de I Fatti Vostri. La showgirl si è sbilanciata sulla sua vita privata, ha raccontata il suo rapporto con la figlia adolescente Alyssa, ha presentato il suo nuovo fidanzato Walter Rodinò, esperto di comunicazione classe 1972 e soprattutto ha rotto il silenzio sui motivi dell’addio con Andrea Ruggeri. Sulla sua fine della sua relazione di 11 anni e dopo uno di convivenza ha infatti confessato:

“Alla fine non mi vedevo amata e considerata come avrei voluto. Mi sentivo data un po’ per scontata, mi mancava qualcosa e questo mi faceva sentire a disagio.”

Tuttavia ha aggiunto: “È stato l’uomo più importante della mia vita, ha sempre rispettato il mio essere mamma e mi ha regalato momenti bellissimi che conservo nel cuore.”

Anna Falchi frena sul suo nuovo fidanzato Walter Rodinò: “Preferisco non correre”

La conduttrice de I Fatti Vostri, sempre durante l’intervista al magazine sopra menzionato ha confessato di avere una nuova frequentazione, si tratta dell’esperto di comunicazione Walter Rodinò, tuttavia dopo un matrimonio alle spalle ed una lunga relazione conclusa da poco preferisce non correre. La Falchi ha ammesso: “Ci stiamo conoscendo. Ci stiamo frequentando. Parliamo, ci capiamo. lui ha due figli, io una, il linguaggio è comune.” E poi ha frenato sull’idea delle vacanze in comune:

“Penso sia giusto non correre e avere fretta.”

Durante l’intervista poi la showgirl e conduttrice ha spesso delle bellissime parole per la figlia con la quale ha un legame fortissimo.

I Fatti Vostri, la conduttrice ammette: “Salvo Sottile è un partner eccezionale”

A settembre Anna Falchi tornerà in onda alla conduzione del longevo programma di Rai2 al fianco di Salvo Sottile. Ed ha concluso l’intervista ammettendo soddisfatta: “È un partner eccezionale, ci completiamo e lavoriamo davvero bene insieme. Più di così non potrei chiedere. Sto vivendo un bel momento, sereno, meglio non dirlo troppo ad alta voce.” Insomma per la showgirl è un periodo d’oro sia dal punto di vista professionale che privato, infatti ha un nuovo amore.

L’articolo Anna Falchi spiazza: “Ho un fidanzato ma Andrea resta l’uomo più importante” sembra essere il primo su LaNostraTv.