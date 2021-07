Anna Foglietta, “…nel mezzo della bufera”: parole preoccupanti, cos’è successo?

Anna Foglietta scrive su Instagram un messaggio profondo sotto foto molto particolari: parole che fanno preoccupare, ma cos’è successo?

L’abbiamo vista recitare in modo eccellente in ruoli importanti e abbiamo potuto apprezzare l’immenso talento che la contraddistingue. Anna Foglietta è un’attrice con la A maiuscola che ha partecipato a film e fiction di grande successo come Perfetti sconosciuti, La Squadra, Distretto di Polizia, La Mafia uccide solo d’estate.

Una carriera costruita con tanta determinazione fin dai tempi dell’università quando per pagarsi gli studi cominciò a recitare in teatro. E forse è stato proprio il teatro a renderla bravissima nella sua arte: poche attrici hanno un’espressività come la sua, dote che si può ammirare perfino in alcuni suoi scatti fotografici.

Proprio in questi giorni Anna ha postato delle foto che mostrano tutto il suo valore come attrice: intensa e passionale, riesce ad esprimere emozioni incredibili attraverso un semplice sguardo.

A corredo delle fantastiche immagini una citazione del filosofo Leibniz e alcune riflessioni personali che l’attrice ha voluto condividere con i suoi fan.

“Quando nel mezzo della bufera che abbiamo vissuto – ferma e immobile – tutto sembrava ricondurci al medesimo punto di partenza, una frase mi ha aperto gli occhi:

“Il presente è gravido dell’avvenire”. (Cit. Leibniz). Queste parole accompagnano i meravigliosi scatti di un servizio fotografico che Anna Foglietta ha pubblicato sul proprio account Instagram.

Ha poi aggiunto un pensiero personale: “Ci trasformiamo ogni giorno e ogni giorno fa di noi ciò che siamo e ciò che vogliamo essere…ora a distanza di tempo vedo tutto con più lucidità…ma quanto è difficile essere razionali quando si è invischiati nei propri pensieri?”.

Anna Foglietta, “…nel mezzo della bufera”: parole che fanno preoccupare, cos’è successo? (Instagram)

