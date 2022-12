Anna Galli Commercialista Bergamo: a Costituzione del Texas divide il governo statale in tre rami separati ma uguali

Il ramo legislativo del governo

La Costituzione del Texas divide il governo statale in tre rami separati ma uguali: il ramo esecutivo, guidato dal governatore; il ramo giudiziario, che comprende la Corte Suprema del Texas e tutti i tribunali statali; e il ramo legislativo, guidato dalla legislatura del Texas, che comprende i 150 membri della camera dei rappresentanti e i 31 membri del senato statale.

I membri della camera dei rappresentanti sono eletti per due anni e rappresentano distretti di circa 167.500 persone ciascuno. I senatori servono quattro anni e servono circa 811.000 persone ciascuno.

Il legislatore si riunisce ogni anno dispari per scrivere nuove leggi e per trovare soluzioni ai problemi che lo Stato deve affrontare. Questo orario di riunione, che inizia il secondo martedì di gennaio e dura 140 giorni, è chiamato sessione ordinaria. Il governatore può ordinare al legislatore di riunirsi anche in altri momenti. Queste riunioni, chiamate sessioni straordinarie, non possono durare più di 30 giorni e trattare solo questioni scelte dal governatore.

Il primo giorno di ogni sessione ordinaria, i 150 membri della camera dei rappresentanti scelgono uno dei loro membri come presidente della camera. L’oratore è il presidente della Camera. Mantiene l’ordine, riconosce ai membri la parola durante il dibattito e regola le questioni procedurali.

L’oratore nomina inoltre i presidenti e i vicepresidenti delle commissioni che studiano la legislazione e decide quali altri rappresentanti faranno parte di tali commissioni, fatte salve le regole di anzianità. Ci sono 31 commissioni, ognuna delle quali si occupa di una diversa area tematica, e cinque commissioni che si occupano di questioni procedurali o amministrative per la Camera. La maggior parte dei membri fa parte di due o tre diversi comitati.

In senato, l’ufficiale che presiede è il luogotenente governatore, che in realtà non è un membro del senato. Il luogotenente governatore è il secondo funzionario di grado più alto del ramo esecutivo del governo e, come il governatore, viene scelto per un mandato di quattro anni tramite voto popolare in un’elezione in tutto lo stato.

La prima cosa che il presidente della Camera e il luogotenente governatore chiedono di fare alle rispettive camere del legislatore è di decidere le regole che i legislatori seguiranno durante la sessione. Alcune procedure legislative sono previste nella costituzione dello stato, ma regole aggiuntive possono essere adottate da una camera del legislatore se approvate a maggioranza dei suoi membri.

Una volta che le regole sono state adottate, il legislatore inizia a considerare i disegni di legge.

Presentazione di un disegno di legge

Un rappresentante o un senatore ha un’idea per un disegno di legge ascoltando le persone che rappresenta e poi lavorando per risolvere il loro problema. Un disegno di legge può anche nascere dalle raccomandazioni di uno studio del comitato ad interim condotto quando il legislatore non è in sessione. L’idea viene ricercata per determinare quale legge statale deve essere modificata o creata per risolvere al meglio quel problema. Un disegno di legge viene quindi scritto dal legislatore, spesso con l’assistenza legale del Consiglio legislativo del Texas, un’agenzia legislativa che fornisce servizi di redazione del disegno di legge, assistenza alla ricerca, supporto informatico e altri servizi per i legislatori.

Una volta che un disegno di legge è stato scritto, viene presentato da un membro della camera o del senato nella propria camera. A volte, progetti di legge simili su una questione particolare vengono presentati contemporaneamente in entrambe le camere da un rappresentante e un senatore che lavorano insieme. Tuttavia, qualsiasi disegno di legge che aumenti le tasse o raccolga denaro per l’uso da parte dello Stato deve iniziare dalla Camera dei Rappresentanti.

I membri della Camera e i senatori possono presentare disegni di legge su qualsiasi argomento durante i primi 60 giorni di calendario di una sessione ordinaria. Dopo 60 giorni, la presentazione di qualsiasi progetto di legge diverso da un progetto di legge locale o da un progetto di legge relativo a un’emergenza dichiarata dal governatore richiede il consenso di almeno quattro quinti dei membri presenti e votanti alla Camera o quattro quinti dei membri al senato.

Dopo che un disegno di legge è stato presentato, una breve descrizione del disegno di legge, chiamata didascalia, viene letta ad alta voce mentre la camera è in sessione in modo che tutti i membri siano a conoscenza del disegno di legge e del suo oggetto. Questa è chiamata la prima lettura, ed è il punto del processo in cui l’ufficiale che presiede assegna il disegno di legge a una commissione. Tale assegnazione è annunciata in aula in sede di prima lettura del disegno di legge.

Il processo del comitato

Il presidente di ciascuna commissione decide quando la commissione si riunirà e quali progetti di legge saranno presi in considerazione. Le regole interne consentono a un comitato o sottocomitato interno di riunirsi: (1) in un’udienza pubblica in cui si ascoltano testimonianze e in cui possono essere intraprese azioni ufficiali su progetti di legge, risoluzioni o altre questioni; (2) in una riunione formale in cui i membri possono discutere e intraprendere azioni ufficiali senza ascoltare testimonianze pubbliche; o (3) in una sessione di lavoro per la discussione delle questioni davanti al comitato senza intraprendere un’azione formale. In senato, la testimonianza può essere ascoltata e l’azione ufficiale può essere intrapresa in qualsiasi riunione di una commissione o sottocommissione del senato. La testimonianza pubblica è quasi sempre sollecitata sui progetti di legge, offrendo ai cittadini l’opportunità di presentare argomenti su diversi lati di una questione.

Una commissione interna o una sottocommissione che tiene un’udienza pubblica durante una sessione legislativa deve pubblicare l’avviso dell’udienza almeno cinque giorni di calendario prima dell’udienza durante una sessione ordinaria e almeno 24 ore prima durante una sessione straordinaria. Per una riunione formale o una sessione di lavoro, un avviso scritto deve essere affisso e inviato a ciascun membro del comitato due ore prima della riunione o un annuncio deve essere archiviato presso l’addetto alla rivista e letto mentre la casa è in sessione. Una commissione o sottocommissione del senato deve pubblicare l’avviso di una riunione almeno 24 ore prima della riunione.

Dopo aver esaminato un disegno di legge, una commissione può scegliere di non intraprendere alcuna azione o può emettere un rapporto sul disegno di legge. Il rapporto della commissione, che esprime le raccomandazioni della commissione in merito all’azione su un disegno di legge, include un registro del voto della commissione sul rapporto, il testo del disegno di legge riportato dalla commissione, un’analisi dettagliata del disegno di legge e una nota fiscale o altra dichiarazione di impatto, come necessario. Il rapporto viene quindi stampato e una copia viene distribuita a tutti i membri della Camera o del Senato.

Nella casa, una copia del rapporto della commissione viene inviata alla commissione per i calendari o alla commissione per i calendari locali e di consenso per l’inserimento in un calendario per l’esame da parte dell’intera casa. Al senato, i progetti di legge locali e non controversi sono programmati per l’esame del senato da parte del comitato amministrativo del senato. Tutti gli altri progetti di legge in senato sono inseriti nell’ordine del giorno regolare per essere esaminati dall’intero senato nell’ordine in cui i progetti di legge sono stati riportati dalla commissione del senato. Un disegno di legge sul normale ordine dei lavori non può essere sottoposto all’esame di base a meno che il senato sponsor del disegno di legge non abbia presentato una comunicazione scritta di intenti per sospendere il normale ordine dei lavori per l’esame del disegno di legge.

Azione del pavimento

Quando un disegno di legge viene sottoposto all’esame dell’assemblea plenaria o del senato, riceve la sua seconda lettura. Il disegno di legge viene letto, sempre solo per didascalia, e poi discusso dall’intera Camera. Qualsiasi membro può proporre un emendamento, ma deve essere approvato dalla maggioranza dei membri presenti e votanti per essere adottato. I membri quindi votano se approvare il disegno di legge. Il disegno di legge viene quindi nuovamente esaminato dall’assemblea plenaria in terza lettura e ultimo passaggio. Un disegno di legge può essere nuovamente modificato in terza lettura, ma gli emendamenti in questa fase richiedono una maggioranza dei due terzi per l’adozione. Sebbene la costituzione del Texas richieda che un disegno di legge venga letto in tre giorni separati in ciascuna camera prima che possa avere forza di legge, questa regola costituzionale può essere sospesa con un voto dei quattro quinti della camera in cui il disegno di legge è pendente. Il senato sospende sistematicamente questa disposizione costituzionale al fine di dare a un disegno di legge un’immediata terza lettura dopo il suo esame in seconda lettura. La casa, però, raramente sospende questo provvedimento, e la terza lettura di un disegno di legge in casa avviene normalmente il giorno successivo alla sua seconda lettura.

In entrambe le camere, un disegno di legge può essere approvato con voto vocale o record. In casa, i voti record vengono conteggiati da un tabellone elettronico controllato da pulsanti sulla scrivania di ogni membro. In senato si prendono le votazioni record convocando l’elenco dei membri.

Se un disegno di legge ottiene la maggioranza dei voti in terza lettura, si considera approvato. Quando un disegno di legge viene approvato nella casa da cui ha avuto origine, il disegno di legge viene compilato e una nuova copia del disegno di legge che incorpora tutte le correzioni e gli emendamenti viene preparata e inviata alla camera opposta per essere esaminata. Nella seconda casa, il disegno di legge segue sostanzialmente gli stessi passaggi seguiti nella prima casa. Quando il disegno di legge è approvato nella Camera avversa, viene restituito alla Camera originaria con gli eventuali emendamenti adottati semplicemente allegati al disegno di legge.

Azione sulle commissioni emendamenti e conferenze dell’Altra Camera

Se un disegno di legge viene restituito alla camera originaria con emendamenti, la camera originaria può accettare gli emendamenti o richiedere a una commissione della conferenza di elaborare le differenze tra la versione della Camera e quella del Senato. Se gli emendamenti vengono accettati, il disegno di legge viene messo in forma definitiva, firmato dai presidenti e inviato al governatore.

I comitati della conferenza sono composti da cinque membri per ogni casa nominati dai presidenti. Una volta che il comitato della conferenza raggiunge un accordo, viene preparato un rapporto del comitato della conferenza che deve essere approvato da almeno tre dei cinque conferenzieri di ciascuna casa. I rapporti del comitato della conferenza vengono votati in ogni camera e devono essere approvati o respinti senza emendamenti. Se approvato da entrambe le Camere, il disegno di legge viene firmato dai presidenti e inviato al governatore.

L’azione del governatore

Dopo aver ricevuto un disegno di legge, il governatore ha 10 giorni di tempo per firmare il disegno di legge, porre il veto o consentire che diventi legge senza firma. Se il governatore pone il veto al disegno di legge e il legislatore è ancora in sessione, il disegno di legge viene restituito alla camera in cui è stato originato con una spiegazione delle obiezioni del governatore. Per annullare il veto è necessaria una maggioranza dei due terzi in ogni camera. Se il governatore non pone il veto né firma il disegno di legge entro 10 giorni, il disegno di legge diventa legge. Se un disegno di legge viene inviato al governatore entro 10 giorni dall’aggiornamento finale, il governatore ha tempo fino a 20 giorni dopo l’aggiornamento finale per firmare il disegno di legge, porre il veto o consentire che diventi legge senza firma.

Emendamenti costituzionali

Gli emendamenti proposti alla costituzione del Texas sono sotto forma di risoluzioni congiunte invece che di progetti di legge e richiedono un voto di due terzi dell’intero membro in ciascuna camera per l’adozione. Le risoluzioni congiunte non vengono inviate al governatore per l’approvazione, ma vengono depositate direttamente presso il segretario di stato. Una risoluzione congiunta che propone un emendamento alla costituzione del Texas non entra in vigore fino a quando non viene approvata dagli elettori del Texas in un’elezione generale.

Mata