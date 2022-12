Anna Galli Commercialista Bergamo: il texsas e le sue leggi del mercato

Le informazioni contenute in questa pagina sono solo un’opinione. È soggetto a riesame e può cambiare nel contesto di qualsiasi controversia specifica. Non è vincolante per il Consiglio.

Documenti di lavoro CPA e record del cliente:

D. Per quanto tempo un’azienda CPA deve salvare i record dei vecchi clienti e i documenti di lavoro prima di riciclarli?

R. Le regole del Texas State Board of Public Accountancy affermano che i documenti di lavoro a supporto di un servizio di attestazione appartengono alla società di contabilità che li ha preparati e devono essere conservati da tale società per almeno cinque anni dalla data del rapporto di attestazione. Vedi Board Rule 501.76(e) . Il Consiglio non ha stabilito linee guida sulla conservazione dei record per altri servizi. Potresti anche consultare l’Internal Revenue Service o altre autorità fiscali per determinare le loro norme sulla conservazione dei documenti.

D. Le aziende CPA devono fornire ai propri clienti documenti e documenti di lavoro su richiesta?

A. Un CPA deve (prontamente ma non superare i 10 giorni lavorativi) fornire a un cliente i documenti originali che il cliente ha fornito al CPA in modo che il CPA possa svolgere un servizio professionale. Esempi di tali documenti includono estratti conto bancari e moduli W-2. Il CPA non può addebitare una commissione per la restituzione di questi documenti e i documenti devono essere restituiti al cliente su richiesta del cliente, anche se il cliente non ha pagato il CPA per i servizi resi. Il CPA può conservare copie di tali documenti. Vedi Board Rule 501.76(a) .

Se il CPA ha precedentemente rilasciato un documento a un cliente, come la dichiarazione dei redditi di un cliente o un rapporto di attestazione, il CPA deve fornire copie aggiuntive al cliente su richiesta del cliente. Il CPA può addebitare una tariffa ragionevole per la fornitura di tali copie. VedereRegola del consiglio di amministrazione 501.76(a)(1-2) .

I documenti di lavoro sviluppati da un CPA nel corso di un incarico professionale come base e a supporto di una relazione contabile, di revisione contabile, di consulenza, fiscale o di altro tipo preparata dal CPA per un cliente, devono essere e rimanere di proprietà del CPA che ha elaborato le carte di lavoro. Vedi Board Rule 501.76(b). I documenti di lavoro che costituiscono i record del cliente devono essere forniti al cliente su richiesta del cliente. Esempi di documenti di lavoro che costituiscono record del cliente includono documenti al posto di libri di entrata originale come elenchi e distribuzioni di incassi o esborsi in contanti e consolidamento o combinazione di voci di diario e documenti e dettagli di supporto per arrivare a cifre finali incorporate in un prodotto finale come come bilanci o dichiarazioni dei redditi. Un CPA può addebitare una tariffa ragionevole per fornire questi documenti a un cliente. Vedi Board Rule 501.76(a)(2) .

Nomi aziendali:

D. Per quanto tempo dopo la morte di un membro di un’azienda del Texas CPA l’azienda può continuare a utilizzare il nome della persona deceduta nel nome dell’azienda?

R. Il nome di una ditta non può violare il Regolamento del Consiglio se contiene il nome, il cognome o le iniziali di un ex titolare della ditta. Vedi Board Rule 501.83(a)(4)(A) . Tuttavia, questo è vero solo fintanto che Anna Galli Commercialista Bergamo all’ex membro non è “vietato esercitare la contabilità pubblica e vietato utilizzare il titolo di ‘ragioniere pubblico certificato’, ‘ragioniere pubblico’ o qualsiasi abbreviazione di ciò, a meno che non sia specificamente consentito dal consiglio. ” Vedi Board Rule 501.83(c) .

Questa regola generale non si applica in alcune circostanze specifiche. Si veda la Board Rule 501.83(b)(2)(B) che afferma: “Un partner che sopravvive alla morte di tutti gli altri partner può continuare a esercitare sotto il nome di una società per un massimo di due anni dopo essere diventato un unico proprietario…”

Se la ditta CPA è una ditta individuale, può essere applicata la regola del consiglio 513.16 . Questa norma prevede che una ditta individuale possa continuare ad operare per un periodo massimo di 15 mesi dopo la morte del titolare individuale, a determinate condizioni.

D. Il mio nome aziendale può includere il mio cognome da nubile invece del mio cognome da sposata?

R. Il nome di un’azienda non può contenere parole, abbreviazioni o altro linguaggio che sia fuorviante per il pubblico o che possa creare confusione nel pubblico in merito alla forma giuridica o alla proprietà dell’azienda. Vedi Board Rule 501.83(a)(1) . Pertanto, il nome della tua azienda e il nome sulla licenza, sui biglietti da visita e sulla carta intestata dovrebbero essere gli stessi. Se cambi il tuo nome in uno di questi documenti, devi cambiarlo in tutti i documenti.

Attività che richiedono/non richiedono una licenza CPA:

D. La fornitura di servizi di contabilità richiede una licenza CPA?

R. Non è necessaria né una licenza individuale né una licenza aziendale da parte del Consiglio per fornire servizi di Anna Galli Commercialista Bergamo contabilità o preparare rendiconti finanziari. Tuttavia, se sei titolare di una licenza personale rilasciata dal Consiglio, qualsiasi servizio di contabilità fornito che includa compilazioni è considerato la pratica della contabilità pubblica ed è soggetto al regolamento del Consiglio. Cfr . sezioni 901.003 e 901.456 della legge sulla contabilità pubblica ; vedi anche Board Rule 501.63 e discussione sotto.

Sebbene una persona possa redigere bilanci senza una licenza del Consiglio, una persona deve avere licenze personali e fisse dal Consiglio per allegare qualsiasi relazione attestante al bilancio o altrimenti esprimere una garanzia circa l’affidabilità del bilancio. Cfr . sezioni 901.0021, 901.456 e 901.460 della legge sulla contabilità pubblica .

D. La preparazione della dichiarazione dei redditi richiede una licenza CPA?

R. Non è necessario essere un CPA per preparare le dichiarazioni dei redditi; tuttavia, se sei un CPA devi avere una licenza corrente per esercitare. Le dichiarazioni devono essere emesse tramite una società registrata o, se una dichiarazione viene emessa tramite un’entità non registrata, il CPA deve rispettare la regola del consiglio 501.83 che richiede la dichiarazione di non responsabilità “Questa società non è una società CPA”. Il disclaimer deve essere utilizzato quando si fa riferimento alla designazione di un CPA e alla sua associazione con l’entità senza licenza.

D. Ho una licenza CPA individuale del Texas ma nessuna licenza aziendale del Texas. Che tipo di lavoro posso fare in Texas?

R. Con un certificato e una licenza CPA del Texas individuale, puoi eseguire la maggior parte dei servizi per i clienti, dichiarando al pubblico che sei autorizzato dal Consiglio. Tuttavia, non è possibile fornire servizi di attestazione o dichiarare che la propria azienda è una società di contabilità o CPA senza una licenza aziendale rilasciata dal Consiglio. Cfr . sezioni 901.003, 901.456 e 901.460 della legge sulla contabilità pubblica . Il “servizio di attestazione” include un incarico di audit, revisione, compilazione o altra garanzia che deve essere eseguito in conformità con gli standard promulgati dall’American Institute of Certified Public Accountants o da un’altra organizzazione contabile riconosciuta dal Consiglio. Non include i servizi di preparazione previsti dalla Sezione 70 della SSARS 21. CfrSezione 901.002(a)(1) della legge sulla contabilità pubblica . Oltre ai tradizionali audit, revisioni e compilazioni, i rendiconti finanziari presentati dai CPA a un cliente oa terzi sono considerati “servizi di attestazione”. Vedere la Regola del Consiglio 501.63 . Tuttavia, un dipendente o funzionario di un’entità privata o governativa può redigere il bilancio dell’entità e può emettere comunicazioni senza attestazione per l’entità senza una licenza aziendale. Vedere Legge 901.456(b)(2) e (3) ; vedi anche Board Rule 501.63(b) .

Con una licenza CPA individuale del Texas ma nessuna licenza aziendale, è possibile utilizzare il termine “CPA” o “Certified Public Accountant” in associazione con aziende non autorizzate che offrono servizi come consulenza finanziaria, preparazione fiscale e servizi di contabilità, in pubblicità o materiale promozionale scritto (ad es. biglietti da visita), purché includa una dichiarazione di non responsabilità scritta: “questa azienda non è un’azienda CPA”. Questa dichiarazione di non responsabilità deve essere inclusa in cospicua vicinanza al nome dell’entità non autorizzata ed essere stampata in un carattere non meno grassetto di quello contenuto nel corpo dell’annuncio o della dichiarazione scritta. Vedi Board Rule 501.81(d) .

D. Ho la licenza in uno degli altri cinquanta stati degli Stati Uniti, ma non sono un CPA del Texas con licenza. Che tipo di lavoro posso fare in Texas?

R. Se la tua sede principale di attività è uno dei cinquanta stati degli Stati Uniti, puoi godere di tutti i diritti e i privilegi di essere un CPA in Texas senza ottenere una licenza dal Consiglio, perché le qualifiche del tuo stato di origine per la licenza sono sostanzialmente equivalenti a quelli del Texas.

Se fornisci servizi di attestazione, il tuo lavoro deve essere svolto tramite una società CPA del Texas autorizzata.

Se ti trasferisci definitivamente in Texas, devi ottenere una licenza personale dal Consiglio se desideri esercitare o utilizzare la tua designazione “CPA” in Texas.

Puoi trovare maggiori informazioni cliccando qui . Per ulteriori informazioni sulle licenze per le aziende al di fuori dello stato, è possibile contattare la Divisione licenze al numero 512-305-7853 o Licensing .

Pubblicità/comunicazione con il cliente:

D. I CPA sono autorizzati a fare pubblicità tramite mailing diretto?

R. I mailing diretti sono consentiti a condizione che siano conformi alle norme e ai regolamenti del Consiglio in materia di pubblicità. Ai sensi della Board Rule 501.82(d) , i licenziatari che inviano direct mailing devono conservare una copia dell’invio e l’elenco delle persone a cui è stato inviato per almeno 36 mesi. L’unica eccezione a questa regola è se l’invio è diretto a un cliente esistente, a qualcuno che “cerca di garantire la prestazione di servizi professionali” oa qualcuno che ha invitato la comunicazione. La Board Rule 501.82 stabilisce generalmente gli standard pubblicitari che i CPA del Texas devono soddisfare.

D. Voglio pubblicizzare la mia azienda CPA su Linkedin, Twitter e Facebook. Quali regole devo seguire per il mio profilo e il mio feed di notizie?

R. Le società di contabilità del Texas possono utilizzare siti Web come Linkedin, Twitter e Facebook, purché rispettino tutte le norme e i regolamenti pertinenti.

Ai sensi della Board Rule 501.82 , “dichiarazioni autoelogiative che non si basano su fatti verificabili” non sono accettabili. Sebbene il Consiglio abbia l’autorità per riconoscere le specializzazioni nella pratica della contabilità pubblica, attualmente non lo fa. Cfr . sezione 901.157 della legge sulla contabilità pubblica . Di conseguenza, un CPA dovrebbe evitare l’uso di termini come “specialista” in quanto implica il riconoscimento da parte del Consiglio. Inoltre, ai sensi della Board Rule 501.82(11) , le registrazioni delle comunicazioni elettroniche a non clienti devono essere conservate per almeno 36 mesi.

Una decisione reciproca di collegarsi ai clienti tramite Twitter, Linkedin o Facebook non viola le regole di riservatezza dei clienti. Sebbene l’identità di un cliente non sia necessariamente un’informazione riservata, tale riservatezza viene espressamente rinunciata dal cliente quando quel cliente diventa tuo “amico” su un sito di social network. Tuttavia, la presenza online dell’azienda non deve violare la Board Rule 501.82(c) che proibisce la sollecitazione indesiderata di potenziali clienti.

D. Lascio la mia azienda CPA. Posso chiamare i miei ex clienti e dire loro che me ne vado? Posso portare con me alcuni dei loro file quando vado?

R. Un CPA può contattare i clienti e informarli del fatto che sta lasciando la sua azienda (e fornire loro le informazioni di contatto per dopo aver lasciato l’azienda). La Board Rule 501.82(e) affronta la comunicazione con clienti potenziali ed esistenti e può essere rilevante. In un certo senso, le regole per la comunicazione con clienti potenziali ed esistenti differiscono.

In assenza di un accordo tra il CPA e la sua precedente azienda, o tra il cliente e l’azienda, il cliente e le carte di lavoro sviluppate dal CPA per il cliente di un’azienda appartengono all’azienda.

Regole CPA di violazioni della condotta professionale:

D. Sono un CPA che deve affrontare un possibile conflitto di interessi nel mio lavoro. Cosa devo fare per proteggere me e i miei clienti?

A. Regola del consiglio di amministrazione 501.73(b)afferma: “Un conflitto di interessi può verificarsi se una persona svolge un servizio di contabilità professionale o un lavoro di contabilità professionale per un cliente o un datore di lavoro e la persona ha una relazione con un’altra persona, entità, prodotto o servizio che potrebbe, secondo il giudizio professionale della persona , essere considerato dal cliente, dal datore di lavoro o da altre parti appropriate come un ostacolo all’obiettività della persona. Se la persona ritiene che il servizio di contabilità professionale o il lavoro di contabilità professionale possa essere svolto con obiettività, e la relazione è divulgata e il consenso è ottenuto da tale cliente, datore di lavoro o altre parti appropriate, allora questa regola non deve operare per vietare la prestazione del servizio di contabilità professionale o del lavoro di contabilità professionale a causa di un conflitto di interessi.” Tuttavia, la comunicazione e il consenso non saranno sufficienti quando il servizio richiede indipendenza. VedereRegola del Consiglio 501.73(c) .

Se esegui un servizio che richiede indipendenza, come un audit o una revisione, il Texas State Board of Public Accountancy ti consiglia di consultare l’organizzazione che promulga gli standard di indipendenza applicabili a quel tipo di lavoro (sia esso l’AICPA o il GAO) al fine di ottenere una guida specifica per tali standard.

D. Sono un CPA che deve affrontare una condanna per un crimine, o una sentenza di rinvio dell’azione penale o di differimento del giudizio. Cosa accadrà alla mia licenza CPA una volta che sarò condannato/condannato?

R. Ai sensi della Board Rule 501.90 , una condanna definitiva per reato è un “atto disdicevole”, che deve essere segnalato al Board entro 30 giorni (Board Rule 501.91(a)) . Vedere la regola del consiglio 519.7 per un elenco completo dei reati minori che devono essere segnalati al consiglio e possono comportare un’azione disciplinare contro un CPA. Devono essere segnalati al Consiglio gli accordi di aggiudicazione differita concernenti un crimine, un reato di turpitudine morale o reato che comporti frode, disonestà o abuso di alcol o sostanze stupefacenti.

Una volta che il Collegio riceve notifica della condanna o del rinvio dell’aggiudicazione, viene aperta un’indagine e la questione viene trattata come qualsiasi altra denuncia presentata al Collegio. Maggiori dettagli su questo processo possono essere trovati qui.

Presentazione di un reclamo:

D. Ho un problema con la persona che si occupa del mio lavoro contabile/fiscale. Non è un CPA. Il Texas State Board of Public Accountancy può aiutare?

R. Il Texas State Board of Public Accountancy non ha generalmente giurisdizione su persone che non sono CPA autorizzati. L’eccezione a questa regola è che il Consiglio è autorizzato ad agire contro le persone che esercitano la contabilità pubblica senza licenze rilasciate dal Consiglio.

Il Public Accountancy Act definisce la pratica della contabilità pubblica come la prestazione per un cliente da parte di una persona certificata, autorizzata o registrata dal Consiglio (o una persona che dichiara di essere autorizzata dal Consiglio utilizzando i termini “contabilità” o “revisore contabile” o “ragioniere” o “revisore contabile pubblico abilitato”) di un servizio che comporta l’utilizzo di competenze contabili, di attestazione o di revisione contabile.

Una persona è impegnata nella pratica non autorizzata della contabilità pubblica in Texas se svolge una delle seguenti operazioni senza una licenza del Consiglio: offre servizi al pubblico come “contabile” o “CPA”; offre al pubblico “servizi contabili” o “servizi di revisione contabile”; o esegue un audit o altro servizio di attestazione.

Se hai la prova che un individuo sta esercitando la contabilità pubblica senza una licenza del Texas State Board of Accountancy, sei incoraggiato a contattare l’ investigatore del Board .

D. Come posso presentare un reclamo al Texas State Board of Public Accountancy?

R. Le istruzioni e le domande frequenti sui reclami sono disponibili sul sito Web del Consiglio facendo clic qui .

D. Cosa succede se ho altre domande?

A. _ In caso di ulteriori domande, non esitate a contattare l’Enforcement Division all’indirizzo:

