Anna Munafò, l’ex tronista sbotta: “Ho preso 28 kg, si vedono e sento lo sguardo di chi mi giudica” (FOTO)

Anna Munafò

L’ex tronista Anna Munafò ha preso 28 kg

Chi segue Uomini e Donne sicuramente ricorderà Anna Munafò. Quest’ultima è stata una tronista del Trono classico e vi ha partecipato nel 2014. Nel dating show di Maria De Filippi la giovane all’epoca scelse Emanuele Trimarchi, ma dopo la fine della loro storia d’amore si è allontanata dal mondo dello spettacolo. Ora la ragazza è felicemente sposata con Giuseppe da cui, nel giugno dell’anno scorso, ha avuto un figlio che si chiama Michael.

Negli ultimi giorni, però, la Munafò è tornata al centro dell’attenzione mediatica e social per un post che ha condiviso sul suo account Instagram. Un contenuto dove la donna ha scritto di essersi sentita giudicata per i chili che ha preso negli ultimi dodici mesi.

“Ieri sono uscita dopo tanto tempo. Devo dire che non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa “guarda quanto si è ingrassata” li ho sentiti. Si, ho 28 kg in più, che si vedono e che non nascondo, come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero. Siamo belle a prescindere, anzi bellissime“, si legge su IG.

Il sostegno dei follower

Per fortuna sotto al post della 35enne Anna Munafò sono arrivati solo dei commenti positivi da parte dei follower di Instagram. Ad esempio: “È diventato snervante e avvilente per tutte noi e adesso che arriva l estate sarà sempre peggio… Questa corsa al raggiungimento di canoni estetici stereotipati e lontani anni luce dalla natura umana sta facendo milioni di vittime e non si muore soltanto nella maniera tradizionale, esiste anche la morte del benessere psicologico…. Bisogna lottare ancora molto per fare accettare le diversità qualunque esse siano!”. (Continua dopo la foto)

Post di Anna Munafò

L’intervista di Anna Munafò dove annuncia la gravidanza

Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne Anna Munafò ha avuto una storia con Emanuele Trimarchi ma è finita poco dopo. Da qualche anno sta insieme al suo attuale marito e l’anno scorso l’ex tronista ha annunciato sui social la sua gravidanza.

Intervistata nel 2020 da Uomini e Donne Magazine, la ragazza ha detto: “A fine ottobre 2019, ero a fare un aperitivo con una mia amica, Simona, e scherzavamo sulla possibilità che fossi incinta. Sono passati altri due giorni e ho fatto il test. Ed è uscito positivo. Ho preso il test. L’ho impacchettato, nel senso che ho fatto proprio un pacchettino regalo. Sono andata a casa dei suoi genitori, dove lui stava pranzando. Ho aspettato che finisse di pranzare: volevo dirglielo, ma temevo di fargli andare il pranzo di traverso o che magari gli prendesse un colpo. Dopo il pranzo l’ho chiamato in disparte e gli ho detto: “Ti ho fatto un regalo. Anzi, no, forse il regalo lo hai fatto tu a me!”. Era molto emozionato”.