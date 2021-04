Anna Pettinelli: avete mai visto la figlia? | Bellezza mozzafiato FOTO

Carolina Russi, figlia dell’opinionista e speaker Anna Pettinelli, è nata da una precedente relazione della donna prima di Stefano Macchi. La ragazza è una cantante ed è nota per aver partecipato a The Voice. L’avete mai vista? Ve la mostriamo noi!

Carolina Russi è una giovane e meravigliosa cantante figlia della famosa prof di Amici, Anna Pettinelli. Entrambe condividono una grande passione per la musica, che le ha portate ad avvicinarsi ancora di più.

La ragazza, che ha anche un canale YouTube, ha mosso da sola i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo dopo essere rimasta folgorata dal musical Sister Act – Una svitata in abito da suora.

Chi è Carolina Russi

La speaker radiofonica Anna Pettinelli ha cresciuto praticamente da sola la sua splendida figlia Carolina, nata da una relazione precedente a quella con l’attuale compagno Stefano Macchi. Lei e la sua mamma sono molto unite e, in diverse interviste, la giovane ha dichiarato di essere molto fortunata. Al settimanale Spy aveva infatti confessato: “sono pazza di mia madre! Non glielo dico spesso, ma più per timidezza che per altro. È la persona più buona che abbia mai conosciuto in vita mia”.

L’insegnante e coach di Amici 2021 ha trasmesso alla ragazza l’amore per la musica che per lei è diventato anche un mestiere: è una cantante e in passato ha partecipato a The Voice of Italy, senza però mai fare il nome della mamma per entrare. Di lei non sappiamo molto ma ha rivelato di avere un bel rapporto con il compagno della madre e che i due abbiano 18 anni di differenza non le importa, perché, a quanto pare lui è l’uomo perfetto per Anna.

La figlia di Anna Pettinelli in tutto il suo splendore

Sulla sua pagina Instagram l’erede della Pettinelli ha 8644 followers. Lì posta moltissime foto dei suoi diversi look caratterizzati dall’immancabile rossetto, di quello che fa, dei suoi amici, ecc… come tanti ragazzi della sua età. E veniamo alla sua folgorante bellezza, Carolina ha un viso molto delicato, con lineamenti dolci ed eleganti. I suoi grandi occhi scuri brillano in ogni scatto, mentre le chiome molto lunghe le danno un sapore antico. Decisamente stupenda.

Per quanto riguarda la sua vita privata si ignora se abbia o meno un fidanzato. Voci di corridoio insistevano che avesse avuto un flirt con Luca Tudisca, ex concorrente di Amici, ma non c’è mai stata una conferma ufficiale da nessuno dei due.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Russi (@carolinarussi_p)

L’articolo Anna Pettinelli: avete mai visto la figlia? | Bellezza mozzafiato FOTO proviene da Political24.