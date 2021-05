Anna Pettinelli è nella bufera | Lei non ci sta e sbotta sui social

Anna Pettinelli è una delle coach di quest’edizione di Amici. Negli ultimi giorni è stata attaccata duramente per l’espressioni rivolte al suo allievo, Aka7even. Lei però non ci ha pensato due volte e ha sferrato la sua replica sui social.

Anna Pettinelli è ormai nella bufera da giorni per lo scontro che ha avuto con il suo allievo, Aka7even. Oramai la competizione è agli sgoccioli e la finalissima di Amici è alle porte e sia i professori che i giovani talenti sono sotto pressione.

Negli ultimi mesi i rimproveri e le crisi nervose sono all’ordine del giorno e in alcuni daytime abbiamo assistito ad una vero e proprio confronto di fuoco tra la speaker radiofonica e il cantante della scuola più seguita d’Italia.

Anna Pettinelli vs Aka7even

Il motivo dello scontro è stato un guanto di sfida contro Sangiovanni, lanciato proprio dalla coach Pettinelli. Secondo Aka7even il brano scelto non è congeniale per esaltare le sue doti canore e ha addirittura anticipato una sua possibile sconfitta. Il brano è ‘She’, una delle canzoni più iconiche e romantiche del panorama musicale e se per il cantante non c’è partita per la sua insegnante non è così.

Durante la preparazione del guanto l’interprete partenopeo ha mostrato le sue perplessità e ha così chiesto un confronto con la sua coach. Tra i due c’è stato un vero e proprio diverbio e la Pettinelli non ha esitato nel rimproverarlo e l’ha accusato di non credere nelle sue decisioni, e ha così esordito: “Sei il solito ciuccio e presuntuoso, dato che io mi fido di te. Tu ti fidi di te? E allora scrivi e non rompere i co..ioni”.

Aka non ci sta e si sfoga

Una volta terminata la discussione con l’insegnante è tornato in casetta e lì si è sfogato con la ballerina Giulia e Sangiovanni. Ha spiegato ai suoi compagni d’avventura di provare molta rabbia e di non sentirsi compreso da Anna. A ferirlo sono state proprio le parole “ciuccio e presuntuoso”, non apprezzando affatto il modo di esprimersi della coach. Comunque sia ha deciso di continuare a studiare il brano e di portarlo in semifinale al massimo delle sue possibilità.

Dopo l’acceso diverbio però il web ha scatenato una polemica intorno al rimprovero della prof. che è stato ritenuto troppo forte. La donna ha così deciso di rispondere alle accuse con un duro post social.

La prof. di Amici respinge le accuse

Anna Pettinelli con la sua dichiarazione social ha voluto spiegare cosa si nascondesse dietro le parole “ciuccio e presuntuoso”. Infatti per lei non volevano essere insulti ma un modo per spronare il suo allievo a credere di più nel suo talento.

La foto condivisa sul suo profilo Instagram è accompagnata da una didascalia, dove ha spiegato: “Un giorno sei una dea, il giorno dopo un’arpia. Tutti scrivono, tutti sanno. Tutti “cucci e presuntuosi” come diceva affettuosamente mia nonna e lo diceva con lo stesso affetto con cui lo dico io oggi, solo che lei era ben compresa”. Ha poi aggiunto: “le mie scelte possono essere non condivise ma chi è chiamato a scegliere, come me, deve essere convinto delle proprie decisioni oppure rischia di generare insicurezze e confusione.“.

Insomma la prof. ci ha tenuto a spiegare il grande amore per il suo lavoro e per Aka7even, che da quasi 7 mesi porta avanti nella scuola di Amici. Adesso non ci resta che aspettare la semifinale per scoprire se aveva ragione oppure no.

