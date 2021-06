Anna Safroncik che fine ha fatto – Solonotizie24

Anna Safroncik in questi anni è stata il volto noto di numerose serie tv e film per il cinema italiano, lavoro che gli hanno permesso di riscuotere un grandissimo successo campo professionale, catturando anche l’attenzione del gossip ma rimanendo sempre molto attenta nel tenere la sua vita privata dalle cronache mondane. Ma come procede oggi la vita dell’attrice?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Anna Safroncik comincia a farsi spazio nel mondo dello spettacolo quando era poco più che una giovane ragazza, originaria di Kiev (Ucraina) per poi trovare in Italia grandi opportunità che le hanno permesso di mettersi in gioco come attrice e importanti ruoli interpretati nel tempo.

Il vero successo per Anna Safroncik arriverà con le Tre Rose di Eva, ma a oggi la sua vita e i vari progetti professionali hanno dirottato la sua carriera su altri fronti, motivo per cui in molti si chiedono: che fine ha fatto la famosa attrice?

Anna Safroncik oggi

Nel corso degli anni Anna Safroncik è stata sempre molto impegnata sul fronte professionale, cercando di tenere la sua vita privata lontana dal momento del gossip italiano, nonostante l’importante relazione avuta con il collega Giulio Berruti nata sul set Il Falco e la Colomba.

Successivamente l’artista è stata legata all’imprenditore Paolo Barletta e nel 2020 è stata protagonista della cronaca rosa per via del presunto flirt con Ignazio Moser per il quale la Safroncik ha rotto anche il silenzio sui social: “L’eleganza non è solo un fattore estetico…la classe risiede nel rimanere al di sopra delle stupide provocazioni e di meschini gossip. Ma quando è troppo è troppo! Cedo di un solo passo sulla mia riservatezza per togliervi ogni dubbio: sono in vacanza con il mio ragazzo. Non possiedo il dono dell’ubiquità… quindi attenti alle fake news”.

La carriera dell’attrice

In questi anni Anna Safroncik è stata impegnata in numerosi progetti lavorativi in ​​teatro e non solo, essendo molto attiva sui social come influencer e, non in un caso, di recente è stata scelta anche da un noto marchio di moda in qualità di testimonial.

Recentemente, inoltre, Anna Safroncik si è messa in gioco come conduttrice per il Festival Show, evento musicale di 8 date in alcune città del nord.