anna-tatangelo,-battuta-velenosa-a-barbara-d’urso-“niente-a-che-vedere-…”

In questi ultimi giorni è stato confermato che Anna Tatangelo, ovvero la nota cantante italiana la prossima stagione televisiva sarà al timone di un programma che andrà in onda proprio su Canale 5. In realtà si tratterebbe di un programma che era già andato in onda nei canali Mediaset e che tornerà proprio il prossimo mese di settembre, con al timone una nuova conduttrice ovvero Anna Tatangelo. Ma di cosa si tratta?

Anna Tatangelo è la nuova conduttrice di Scene da un matrimonio

Il programma infatti tornerà dopo tanti anni, visto che era già stato portato in scena da Davide Mengacci negli anni 90. Per chi non lo avesse mai visto, si tratta di un programma in cui vengono raccontati i giorni più importanti che vengono prima del giorno delle nozze e quindi vengono raccontati i preparativi, ma anche i festeggiamenti ed il momento proprio del sì. Sarà proprio Anna Tatangelo quindi a condurre questo programma ed in questi giorni la stessa cantante ha voluto raccontare quelle che sono le sue emozioni e lo ha fatto durante un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni.

La cantante parla un po’ di se

La cantante di Sora avrebbe dichiarato però che attualmente Scene da un matrimonio è un progetto che non è definito, ma che si va sviluppando giorno dopo giorno. “Sicuramente racconterà anche me stessa”. Questo ancora quanto dichiarato da Anna Tatangelo nel corso dell’intervista parlando un po’ del programma che la vedrà impegnata per la prossima stagione televisiva. Poi sembra che nel corso dell’intervista abbia ancora parlato di sé e del fatto che in tutti questi anni molte persone hanno avuto sicuramente un’opinione di lei, che non è corrispondente al vero. La cantante ha anche confessato di avere dei punti di riferimento ai quali si ispira da sempre e queste sono sicuramente Raffaella Carrà e Mina, due artiste a 360° ovvero capaci di ballare, di cantare, di condurre e di essere delle grandi donne. Ad un certo punto però avrebbe anche parlato del fatto che in questi giorni sia stata additata come la donna che in qualche modo ha preso il posto di Barbara D’Urso.ù

Anna ha preso il posto di Barbara D’Urso?

Come sappiamo, infatti Domenica live e Live non è la d’Urso sono stati cancellati e al loro posto sono arrivati i nuovi programmi tra cui proprio quello condotto da Anna Tatangelo. “Alcuni hanno detto che ho sostituito Barbara d’Urso la domenica pomeriggio. Ma i nostri sono programmi che non hanno nulla in comune, il mio sarà on the road, senza studio e ospiti”. Questo quanto dichiarato da Anna, che non sembra abbia apprezzato il paragone che è stato fatto tra lei e la D’Urso.