Anna Tatangelo cambia nuovamente look: la cantante è esplosiva

La splendida Anna Tatangelo ha deciso nuovamente di cambiare look: la cantante con il nuovo taglio è davvero esplosiva.

Talento prematuro e ragazza dalla bellezza fuori dal comune, Anna Tatangelo ha colpito il pubblico sin da suo debutto, da quel lontano febbraio del 2002 in cui si presentò e vinse tra le nuove proposte del Festival di Sanremo. Con la voce che si ritrova quello doveva essere solo il trampolino di lancio per una carriera stratosferica che, al contrario, è stata caratterizzata da alti e bassi.

In questi 18 anni i media hanno parlato di lei soprattutto per la relazione con Gigi D’Alessio e per le decisioni compiute sul proprio fisico. Sebbene sia sempre stata una ragazza di bell’aspetto, il cui fascino mediterraneo ha riscontrato enorme successo, quando aveva 18 anni ha deciso di rifarsi il seno. Una scelta, quella di ricorrere al bisturi, che non ha mai nascosto, ma che oggi probabilmente non farebbe, come ha confessato in un’intervista concessa a Grazia: “Un paio di tette grandi mi sembravano più femminili. Ecco tutto. È passato un secolo da quella scelta ed è andata bene così. Adesso so anche che la sensualità non sta in un bel paio di tette”.

Anna Tatangelo cambia look: la cantante è una bomba

il 2020 per Anna è stato un anno di cambiamenti. Il primo dal punto di vista personale, visto che ha messo definitivamente la parola fine sulla relazione con Gigi D’Alessio. Oggi la cantante è una donna matura e single, pronta lanciarsi nuovamente a capofitto sulla musica e sulla carriera. Per farlo, però, aveva bisogno di rinnovarsi ed è esattamente ciò che è successo nel singolo Guapo, cantato in feat con Geolier, interamente in napoletano.

Un cambiamento lo ha voluto fare negli ultimi giorni anche a livello estetico. Niente bisturi questa volta: una semplice colorazione differente dei capelli. Oggi Anna Tatangelo si presenta con un visibilissimo biondo platino. Nel vedere questo cambio drastico i fan si sono divisi tra chi ritiene che stia meglio con il suo colore naturale e chi la preferisce bionda. Su una cosa, però, tutti concordano: anche con i capelli di questo colore Anna è una bomba.

