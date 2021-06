anna-tatangelo-dopo-gigi-d’alessio-confessa:-“nuovo-amore?-non-smentisco”

Anna Tatangelo dopo Gigi D’Alessio rompe il silenzio su un nuovo fidanzato: “Non smentisco né confermo”

Da anni Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono al centro del gossip dopo la fine della loro lunga relazione e si susseguono varie voci sui possibili nuovi amori dei due cantanti. L’ultima indiscrezione, invece, riguarda Anna Tatangelo ed a lanciarla è stato il settimanale Gente che ipotizzato la nascita di una storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori, rapper e attore di Gomorra. La cantante, infatti, di recente ha rotto il silenzio e a domanda diretta ha risposto:

“Non posso dire di essere innamorata ma sto molto bene. Non smentisco né confermo, ma la vita va avanti.”

Insomma Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato dopo Gigi D’Alessio?

Gigi D’Alessio esce allo scoperto con Denise Esposito: chi è la nuova fidanzata del cantante

E mentre le indiscrezioni sulla storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori non hanno ancora trovato conferme negli interessati, è certo al contrario che Gigi D’Alessio (che torna a The Voice senior) ha voltato pagina e sta insieme a Denise Esposito. Chi è la nuova fidanzata del cantante? Di lei si sa ancora poco solo che è di Napoli, ha 29 anni e di professione fa l’avvocato. La giovane ha un profilo Instagram molto seguito, più di 138 mila follower, ma non è molto attiva sui social. Curioso è, infine, come Gigi D’Alessio e Denise Esposito si sono conosciuti: ad un concerto del cantante.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, separazione: spuntano i motivi della rottura

Il settimanale su citato, infine, ha anche rivelato perché Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati, ipotizzando: “La storia inizia ad incrinarsi forse perché l’agognato matrimonio, almeno per Anna, tarda ad arrivare e pare non ci sia accordo nemmeno per un secondo figlio.” Insomma, questi sembrano essere i motivi della rottura. Entrambi gli artisti, tuttavia, sono rimasti in ottimi rapporti per amore del figlio Andrea ma adesso sia Gigi D’Alessio che Anna Tatangelo (che ha polemizzato contro il Vaticano) hanno voltato pagina.